TURISMO Projeto Golfinho Rotador vence prêmio internacional e coloca sustentabilidade de Noronha em destaque Iniciativa que monitora golfinhos há mais de 35 anos vence o ITB Earth Award na ITB Berlin, reconhecimento inédito para o Brasil

A conservação marinha brasileira conquistou um reconhecimento histórico na Europa. O Projeto Golfinho Rotador, que atua há mais de 35 anos em Fernando de Noronha (PE), venceu o ITB Earth Award, um dos mais prestigiados prêmios internacionais de turismo sustentável, entregue durante a ITB Berlin, considerada a maior feira de turismo do planeta.

A premiação aconteceu nesta quarta-feira (4), em Berlim, na Alemanha, e marca a primeira vez que uma iniciativa brasileira conquista esse reconhecimento.

O prêmio integra os Green Destinations Story Awards, que destacam histórias inspiradoras entre os Top 100 Destination Sustainability Stories, seleção anual de iniciativas com soluções inovadoras para o turismo responsável.

Além de vencer o ITB Earth Award, o Projeto Golfinho Rotador também esteve entre os finalistas das categorias People’s Choice Award e Natureza e Cenário, reforçando o reconhecimento internacional da iniciativa entre os principais cases de turismo sustentável do mundo.

Durante a cerimônia de premiação, a coordenadora de Educomunicação Ambiental e Sustentabilidade do projeto, Cynthia Gerling, destacou o significado da conquista para a conservação marinha e para o turismo responsável.

“Vencer o ITB Earth Award mostra que é possível proteger a biodiversidade e, ao mesmo tempo, promover um turismo consciente e responsável”, afirmou Cynthia Gerling. “A ciência e o desenvolvimento sustentável são ferramentas poderosas de transformação, não só para Noronha, mas como inspiração para outros destinos no Brasil e no mundo".

Criado em 1990, o Projeto Golfinho Rotador monitora diariamente a população de golfinhos-rotadores que utiliza o arquipélago como área de descanso e socialização.

A iniciativa também desenvolve pesquisas científicas sobre comportamento e dinâmica populacional da espécie, além de promover ações permanentes de educação ambiental com moradores, estudantes e visitantes.

“Buscar cada vez mais a implementação de boas práticas de gestão sustentável e atrair ecoturistas para Fernando de Noronha é o que nos motiva. E ganhar este premio entre tantas iniciativas de turismo sustentável no mundo nos mostra que o Projeto Golfinho Rotador está no caminho certo, que é a construção com os ilhéus de um turismo de base comunitária”, destaca José Martins, coordenador do projeto.

Patrocinado pela Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental, o projeto também desenvolve ações voltadas ao fortalecimento do turismo responsável em Fernando de Noronha. Entre elas está um programa de sustentabilidade que oferece cursos, oficinas e consultorias ao trade turístico local, orientando empreendedores sobre práticas de gestão sustentável.

Uma das iniciativas é o guia “Vida na Água – Gestão Sustentável à Beira-Mar”, manual prático voltado para pousadas, bares, restaurantes, empresas de passeios de barco, operadoras de mergulho e condutores de visitantes da ilha.

O material apresenta orientações baseadas em princípios de ESG (Ambiental, Social e Governança), com foco na redução de impactos ambientais, no uso consciente de recursos naturais e na valorização da biodiversidade.

Em 2025, o Centro Golfinho Rotador, instituição responsável pela execução do projeto, também recebeu certificação da Green Destinations com o Selo Ouro, alcançando 95% de conformidade e tornando-se a primeira ONG da América Latina a atingir esse nível de certificação.

