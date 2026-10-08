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Cultura Projeto gratuito leva apresentações de frevo a seis escolas municipais do Recife Primeira ação acontece nesta sexta-feira (9), em escola localizada no bairro da Ilha do Leite

A Orquestra Arruando inicia, nesta sexta-feira (9), às 14h, o projeto “Arruando nas Escolas – A Importância do Frevo”, com uma apresentação na Escola Municipal de Tempo Integral (EMTI) Reitor João Alfredo, na Ilha do Leite, no Recife. A iniciativa prevê seis encontros gratuitos em unidades da rede municipal até dezembro de 2026.

As apresentações serão realizadas no formato de show-aula, reunindo música ao vivo, dança e atividades interativas para aproximar crianças e adolescentes da história do frevo e de outras manifestações da cultura pernambucana, como maracatu, ciranda e coco.

Cada encontro contará com 11 músicos, quatro passistas e um cantor. Os estudantes poderão conhecer os instrumentos de uma orquestra de frevo, aprender passos da dança e descobrir histórias de compositores que contribuíram para a tradição. A programação também prevê sorteios ou distribuição de sombrinhas de frevo.

Para Nilo Otaviano, produtor da Orquestra Arruando e diretor artístico do projeto, a iniciativa busca fortalecer o vínculo das novas gerações com a cultura local.

“O frevo faz parte da nossa identidade, da nossa história e da maneira como Pernambuco se expressa culturalmente. Mas essa tradição precisa ser apresentada e transmitida às novas gerações", inicia.

"Quando levamos uma orquestra para dentro de uma escola, não estamos apenas fazendo uma apresentação musical. Estamos proporcionando uma experiência que desperta curiosidade, pertencimento e orgulho pela nossa cultura”, completa Nilo.

Reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), em 2007, e inscrito na Lista Representativa do Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco, em 2012, o frevo é o principal destaque da iniciativa, que busca unir educação e preservação cultural.

O projeto também prevê recursos de acessibilidade, como tradução em Libras, reserva de lugares nas primeiras filas e orientação da equipe para acolher estudantes com deficiência.

Segundo Nilo, a proposta é transformar o contato com a manifestação cultural em uma oportunidade de aprendizado.

“Nosso desejo é que cada criança saia dessa experiência levando um pouco do frevo consigo. Que tenha vontade de conhecer mais, de aprender a dançar, de ouvir nossa música e de reconhecer o valor dos artistas que mantêm essa tradição viva”, destaca.

As demais escolas participantes serão definidas em conjunto com a Secretaria de Educação do Recife. A iniciativa é realizada pela Arruando Projetos e Produções Ltda., por meio do Sistema de Incentivo à Cultura (SIC), com recursos do Fundo de Incentivo à Cultura (FIC) do Recife.

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