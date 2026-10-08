Qui, 08 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta08/10/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Cultura

Projeto gratuito leva apresentações de frevo a seis escolas municipais do Recife

Primeira ação acontece nesta sexta-feira (9), em escola localizada no bairro da Ilha do Leite

Reportar Erro
Projeto "Arruando nas Escolas" contempla seis escolas da rede municipal do Recife até dezembroProjeto "Arruando nas Escolas" contempla seis escolas da rede municipal do Recife até dezembro - Foto: SIC municipal

A Orquestra Arruando inicia, nesta sexta-feira (9), às 14h, o projeto “Arruando nas Escolas – A Importância do Frevo”, com uma apresentação na Escola Municipal de Tempo Integral (EMTI) Reitor João Alfredo, na Ilha do Leite, no Recife. A iniciativa prevê seis encontros gratuitos em unidades da rede municipal até dezembro de 2026.

As apresentações serão realizadas no formato de show-aula, reunindo música ao vivo, dança e atividades interativas para aproximar crianças e adolescentes da história do frevo e de outras manifestações da cultura pernambucana, como maracatu, ciranda e coco.

Cada encontro contará com 11 músicos, quatro passistas e um cantor. Os estudantes poderão conhecer os instrumentos de uma orquestra de frevo, aprender passos da dança e descobrir histórias de compositores que contribuíram para a tradição. A programação também prevê sorteios ou distribuição de sombrinhas de frevo.

Para Nilo Otaviano, produtor da Orquestra Arruando e diretor artístico do projeto, a iniciativa busca fortalecer o vínculo das novas gerações com a cultura local.

“O frevo faz parte da nossa identidade, da nossa história e da maneira como Pernambuco se expressa culturalmente. Mas essa tradição precisa ser apresentada e transmitida às novas gerações", inicia.

"Quando levamos uma orquestra para dentro de uma escola, não estamos apenas fazendo uma apresentação musical. Estamos proporcionando uma experiência que desperta curiosidade, pertencimento e orgulho pela nossa cultura”, completa Nilo.

Leia também

• Ed Carlos comanda "Noites Pernambucanas" para celebrar a cultura no Recife

Reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), em 2007, e inscrito na Lista Representativa do Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco, em 2012, o frevo é o principal destaque da iniciativa, que busca unir educação e preservação cultural.

O projeto também prevê recursos de acessibilidade, como tradução em Libras, reserva de lugares nas primeiras filas e orientação da equipe para acolher estudantes com deficiência.

Segundo Nilo, a proposta é transformar o contato com a manifestação cultural em uma oportunidade de aprendizado. 

“Nosso desejo é que cada criança saia dessa experiência levando um pouco do frevo consigo. Que tenha vontade de conhecer mais, de aprender a dançar, de ouvir nossa música e de reconhecer o valor dos artistas que mantêm essa tradição viva”, destaca.

As demais escolas participantes serão definidas em conjunto com a Secretaria de Educação do Recife. A iniciativa é realizada pela Arruando Projetos e Produções Ltda., por meio do Sistema de Incentivo à Cultura (SIC), com recursos do Fundo de Incentivo à Cultura (FIC) do Recife.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter