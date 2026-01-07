A- A+

AÇÃO SOCIAL Projeto Identidade Cidadã leva emissão de documentos à IV Etapa de Rio Doce neste sábado (10) Ação ocorre na Fundação Pra Cima e auxilia os moradores locais a garantirem um direito básico de forma acessível e gratuita

A Prefeitura de Olinda realizará mais uma edição do projeto Identidade Cidadã, neste sábado (10), levando o serviço de emissão de documentos para a comunidade da IV Etapa de Rio Doce.

A iniciativa acontece na Fundação Pra Cima, localizada na Rua Severina Barbosa de Andrade, 150, facilitando o acesso da população local a um direito básico de forma gratuita.

Para conseguir emitir o documento, é necessário apresentar certidão de nascimento ou casamento e CPF.

A orientação é que os moradores compareçam usando camisa com mangas curtas ou compridas, caso seja necessário realizar a fotografia no local, garantindo mais agilidade durante o atendimento.

O Identidade Cidadã percorre diversos bairros de Olinda, ampliando e viabilizando o acesso aos serviços e evitando deslocamentos longos para quem mais precisa.

A iniciativa é uma extensão do trabalho desenvolvido pela Secretaria de Segurança Cidadã, que também realiza emissão de documentos em sua sede, na Avenida Santos Dumont, no Varadouro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h e das 14h às 16h.

Veja também