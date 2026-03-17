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INCLUSÃO E EMPREENDEDORISMO Projeto de inclusão produtiva por meio da arte chega à comunidade da Mangueira da Torre nesta semana Curso transforma resíduos em arte e une sustentabilidade e inclusão na Zona Oeste do Recife

Moradores da comunidade da Mangueira da Torre, localizada na Zona Oeste do Recife, tiveram na segunda-feira (16) a primeira aula de um curso que pretende estimular o empreendedorismo sustentável e a geração de renda para os participantes, que utiliza a arte como instrumento.

A proposta veio do projeto Galeria Reciclada, ação de responsabilidade ambiental da Companhia Editora de Pernambuco (Cepe), que adota resíduos sólidos, e potencialmente agressivos à natureza, na confecção de peças artísticas e artesanais.

A Mangueira da Torre é uma comunidade localizada entre os bairros da Madalena e da Torre que, historicamente, é marcada pela vulnerabilidade social e pela luta em defesa da terra.

As aulas semanais serão nos próximos três meses na Biblioteca Comunitária da Mangueira da Torre. Neste primeira formação continuada, 20 moradores participaram. O intuito é que a técnica seja repassada e dominada pelos inscritos, permitindo a criação de peças autorais que poderão ser comercializadas por eles.

Nesta ação, o Galeria Reciclada conta com a parceria da Associação dos Moradores da Mangueira da Torre, que convocou a comunidade, e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

“Nos últimos três anos, o Galeria Reciclada ganhou um novo impulso. Agora, é uma imensa satisfação podermos ampliar a atuação e começarmos o nosso lado de inclusão social”, comemora Júlio Gonçalves, de 86 anos, funcionário mais antigo da Cepe, criador e coordenador do projeto.

Nas aulas, a equipe do Galeria Reciclada ensinará aos moradores todas as etapas para a confecção de uma peça artesanal: desenho, estruturação, acabamento e pintura.

A matéria-prima a ser trabalhada no curso será a mesma utilizada pelo projeto da Cepe, que adota o resíduo de papel gerado pelas máquinas encadernadoras do parque gráfico da empresa. Na primeira aula, as participantes, todas mulheres, criaram de forma livre peixes artesanais.

A auxiliar de serviços gerais Maria Francisca da Silva Ramos, de 56 anos, conhecida como Chica, defende que se interessou pela atividade pois acredita que pode ser algo rentável e que as colocará no caminho do empreendedorismo.

“Acho valioso participar pois já temos a vida muito tumultuada. A gente vive se virando nos 30 pra dar conta. Então, podemos sair daqui para vender as peças em feirinhas, conhecer gente, conversar e desopilar”, destaca.

Para a professora do Departamento de Letras da UFPE Siane Gois Cavalcanti Rodrigues, a ação é muito relevante para a comunidade, pois as pessoas terão a chance de se apropriar da arte e dominar uma técnica a partir da qual poderão fazer movimentos autorais na produção de suas próprias peças.

“Depois, elas poderão incrementar a sua renda, e perceberem e refletirem sobre isso também, pois leva à preservação do meio ambiente, já que o material utilizado é reciclado. Então, é bom em todos os aspectos”, argumentou a docente.

A educadora também é coordenadora, via extensão universitária, da biblioteca que existe há sete anos, fruto de uma iniciativa da Associação dos Moradores.

A ação de inclusão produtiva do projeto Galeria Reciclada da Cepe deve ser levada para outras comunidades marcadas pela vulnerabilidade social na Região Metropolitana do Recife. Os trabalhos que deverão ser criados na oficina da Mangueira da Torre serão, ao final das aulas, expostos em eventos que serão realizados na UFPE.

Sobre o Galeria Reciclada

Pioneiro em todo o Brasil, o projeto Galeria Reciclada tem como objetivo estimular a conscientização ambiental, alertando sobre hábitos de consumo e descarte responsável.

Devido ao projeto, a Cepe foi destacada como “Empresa Amiga do Meio Ambiente”, no ano de 2025. O coração da alegoria do Galo Gigante, em homenagem a dom Helder Camara, teve a assinatura do coordenador do projeto.

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