A- A+

INCLUSÃO Projeto internacional capacita mulheres moradoras de comunidade no Cabo de Santo Agostinho Ação promove educação ambiental com foco em Água, Saneamento e Higiene (WASH), além de inovação social e protagonismo feminino no bairro da Charneca

O bairro da Charneca, localizado no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife, ganhou um novo projeto voltado para a capacitação de mulheres sobre educação ambiental.

O "Água Delas", lançado em janeiro de 2025, vem promovento o fortalecimento da atuação de mulheres como lideranças ambientais em seus territórios através da formação técnica, da articulação comunitária e do acesso à informação.

Ao longo dos últimos meses, o projeto realizou oficinas, rodas de diálogos e atividades práticas sobre governança da água, sustentabilidade e direito das mulheres.

Em um dos encontros mais recentes, as participantes puderam aprofundar o conhecimento sobre estruturas municipais de gestão da água e aprenderam, com linguagem acessível, como participar ativamente das decisões que impactam diretamente suas vidas.



A oficina contou com a presença do secretário executivo de Participação Popular do Cabo, Moisés Xavier, fortalecendo o diálogo entre comunidade e poder público.

Como resultado, as mulheres deram início à elaboração de sugestões de políticas públicas para o próximo Plano Plurianual (PPA) do município.

“Acreditamos que a água é um ponto de conexão e transformação. Quando unimos mulheres, conhecimento e ação comunitária, abrimos caminho para mudanças reais e duradouras”, afirma a facilitadora do projeto Água Delas, Duda Carvalho.

Além da capacitação, o Água Delas também investe na criação de redes colaborativas, incentivando o trabalho em grupo e o intercâmbio de experiências entre as mulheres da comunidade.

Um dos principais focos do projeto é o WASH - sigla internacional que reúne os temas de Água, Saneamento e Higiene - com destaque para a realização de amostragens da água e o levantamento de dados locais.

“Mais do que um projeto de formação, o Água Delas é um convite à ocupação dos espaços de decisão, à autonomia e à construção coletiva de soluções para os desafios ambientais do território”, finaliza outra facilitadora do projeto Água Delas, Juliana Araújo.

O projeto “Água Delas” é fruto da parceria entre a organização canadense Waterlution e o Centro das Mulheres do Cabo (CMC), com apoio do Fundo de Inovação e Transformação (FIT) do Governo do Canadá.



Veja também