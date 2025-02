A- A+

SOLIDARIEDADE Projeto lança Campanha do Agasalho para ajudar pessoas em situação de rua no Recife; saiba como doar Entre os itens que podem ser doados estão lençóis, cobertores, mantas e travesseiros

As chuvas que atingiram o Recife nos últimos dias causaram prejuízos para toda a população, principalmente para aqueles que vivem em situação de rua. Pensando em amenizar esse impacto, o projeto Nossa Ronda Solidária lançou a Campanha do Agasalho com o objetivo de arrecadar itens necessários para oferecer conforto a essas pessoas.

Entre os itens que podem ser doados estão lençóis, cobertores, mantas e travesseiros. Para quem deseja contribuir com doações financeiras, a campanha também aceita contribuições via Pix, pela chave [email protected], em nome de Luchino Marchi.

As doações podem ser entregues em três pontos de coleta espalhados pela Recife e por Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana, nos endereços:

Recife

Defina Gráfica: avenida Visconde de Albuquerque, 797 - Madalena

Unificados Pop Rua: rua Major Codeceira, 74 - Santo Amaro

Jaboatão

Academia FAM: Av. Zequinha Barreto, 623 - Piedade

A campanha já garantiu 100 refeições, roupas e kits de higiene para a próxima ronda solidária, mas ainda são necessárias doações para atender a um maior número de pessoas necessitadas.

Para mais informações, os doadores podem entrar em contato pelo Instagram (@nossarondasolidaria) ou através do número (81) 99924-2266.

