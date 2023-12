Projeto leva música instrumental para escolas públicas de Goiana, na Zona da Mata de Pernambuco

A- A+

Alunos de escolas públicas da cidade de Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, acompanham, a partir desta quarta-feira (06), uma agenda de apresentações de música instrumental. Eles vão assistir a aulas-espetáculo conduzidas pela Sociedade Musical Curica, conhecida como Banda Curica, Patrimônio Vivo de Pernambuco. Realizada de forma inédita, a iniciativa tem o objetivo de aproximar o público estudantil e a comunidade escolar da música instrumental produzida na região, valorizando o gênero artístico.

A primeira apresentação, com duas horas de duração, será realizada nesta quarta no Sesc Ler, a partir das 9h. A plateia será composta por aproximadamente 300 alunos de escolas municipais e estaduais da cidade. O projeto contará com mais três audições, previstas para ocorrerem no calendário do ano letivo de 2024.

Com um acervo musical de 800 títulos catalogados, incluindo gêneros clássicos, barrocos, dobrados, marchas de procissão, músicas religiosas e MPB, a Banda Curica completou 175 anos em 2023. O grupo conta com mais de 80 músicos, enre jovens negros, filhos de dona de casa, trabalhadores rurais e moradores das áreas urbana e rural da cidade.

Durante as apresentações, a expectativa é de que o som dos instrumentos clássicos, como oboé, clarone e o flautim, evidencie um valioso legado da cultura popular da Zona da Mata Norte. Os instrumentos serão executados em uma peça que exalta a sonoridade do maracatu rural, do coco de roda, da ciranda e do cavalo marinho.

“A mostra será realizada no formato de aula-espetáculo. Queremos possibilitar que a plateia possa ouvir e interagir com os músicos e instrumentos. Nós temos um papel importante na formação de novos artistas, renovação dos próprios integrantes, como maestro, diretores e instrumentistas. Também queremos seguir preservando este trabalho de transformação de sonhos e vidas de muita gente” destacou o Maestro Everton Luiz.

Como boa parte das bandas existentes no país, a sede da Curica também funciona como uma escolinha de música. A ideia é proporcionar que crianças de origem humilde recebam orientação musical gratuitamente, com todo o trabalho sendo realizado com apoio de voluntários e seus auxiliares.

Presidente da instituição musical, Edson Silva reforça o papel da banda na preparação contínua de novos artistas. “Temos um papel social, cultural e histórico na história e vida dos goianienses e do Brasil. Ter uma instituição com 175 anos, que segue fazendo a diferença na cultura do nosso Brasil, para nós, é motivo de muito orgulho”, frisa, emocionado.

Histórico

Ao longo da sua história, a Banda Curica participou de momentos marcantes para o país. O grupo esteve presente nas celebrações pela Abolição da Escravatura, em 1888, e nas comemorações da Proclamação da República, em 1889. Também participou das festas em homenagem a D. Pedro II, que visitou a cidade no dia 6 de dezembro de 1859. Agora, exatos 164 anos depois da visita do então imperador do Brasil, a banda vai ao encontro do público estudantil com a promessa de apresentar toda a sua história, musicalidade e cultura instrumental.

Entre os muitos nomes que já fizeram parte do quadro de sócios da Banda Curica está o do ex-presidente da República Getúlio Vargas (1951 a 1954) e do interventor federal do Estado, natural do Rio Grande do Sul, Flores da Cunha.

Incentivo

O projeto é realizado com apoio da Fundarpe, Secretaria de Cultura e Governo de Pernambuco por meio dos recursos do Funcultura. Também conta com a parceria das secretarias Estadual e Municipal de Educação.

Mais informações estão disponíveis no site da banda (www.curica.org) e nas redes sociais (www.facebook.com/BandaCurica e www.instagram.com/bandacurica)

SERVIÇO

Apresentação da Banda Curica

Quando: Quarta-feira, 6 de dezembro

Onde: Sesc Ler - Goiana (R. Josias de Albuquerque, s/n - Centro)

Horário: 9h às 11h

Acesso: Gratuito

