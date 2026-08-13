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PROJETO MÃO NA MASSA Formação de moda, tecnologia e economia circular tem 100 vagas gratuitas para mulheres no Recife Inscrições seguem até 30 de agosto. Projeto dura seis meses

O Instituto Fab Lab Rec está com inscrições abertas para a 9ª edição do projeto "Mão na Massa – Mulheres Makers", iniciativa que oferece 100 vagas gratuitas para mulheres a partir dos 30 anos interessadas em desenvolver habilidades nas áreas de moda, tecnologia e economia circular.

A formação terá duração de seis meses e será realizada na sede da instituição, na Rua da Moeda, no Bairro do Recife. As inscrições podem ser feitas gratuitamente até o dia 30 de agosto, por meio do site do projeto.

Financiada pelo Instituto Lojas Renner, a iniciativa foi selecionada pelo Edital Nacional de Seleção de Projetos de Inclusão Socioprodutiva de Mulheres.

Nesta edição, o projeto amplia o foco na moda circular e no reaproveitamento de resíduos têxteis, aliando conhecimentos tradicionais às tecnologias de fabricação digital.

A proposta é aproximar mulheres de ferramentas e conhecimentos que podem contribuir para a criação de produtos, geração de renda e desenvolvimento de novos negócios.

Formação

Ao longo dos seis meses de formação, as participantes terão contato com conteúdos de upcycling, moda circular, design, fabricação digital, empreendedorismo, educação financeira, branding e desenvolvimento de produtos.

As atividades também incluem o uso de equipamentos como cortadoras a laser e impressoras 3D disponíveis no laboratório do Instituto Fab Lab Rec.

“Tecnologias de fabricação digital, como corte a laser e impressão 3D, também podem estar nas mãos de mulheres periféricas, fortalecendo seus saberes, ampliando oportunidades e criando uma nova forma de produzir, mais sustentável, criativa e colaborativa”, afirmou a presidente do Instituto Fab Lab Rec e coordenadora do projeto, Letícia Falcão.

Além da formação técnica, o projeto prevê oficinas práticas, mentorias, acompanhamento especializado e atividades voltadas ao fortalecimento socioemocional e à construção de redes de apoio.

A iniciativa busca estimular modelos de produção mais sustentáveis e ampliar o acesso feminino a espaços de inovação e tecnologia.

Ao longo de oito ciclos formativos, o projeto já alcançou mais de 600 meninas e mulheres, com uma metodologia baseada no conceito de “aprender fazendo”, na colaboração e no protagonismo feminino.

Serviço - Mão na Massa – Mulheres Makers | 9ª edição

Local: Instituto Fab Lab Rec

Inscrições: Até 30 de agosto

Público: Mulheres a partir dos 30 anos

Vagas: 100

Duração: Seis meses

Endereço: Rua da Moeda, 129 - Bairro do Recife, Recife

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