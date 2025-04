Projeto Mão na Massa, da Asa Indústria, retoma atividades em 2025 com mais vagas e novas turmas

A- A+

A Asa Indústria, em parceria com a Casa Zero, segue firme em sua missão de transformar realidades por meio do Projeto Mão na Massa. Iniciada em 2024, a parceria impactou diretamente 182 pessoas em situação de vulnerabilidade social, promovendo qualificação profissional e desenvolvimento de habilidades práticas, com foco na inserção no mercado de trabalho e no empreendedorismo. Agora, em 2025, a iniciativa se renova e se expande, buscando alcançar ainda mais pessoas, inclusive familiares e amigos dos colaboradores da Asa.

Em números, o ano de 2024 foi marcante: foram realizadas 8 turmas com um total de 160 horas de formação, atendendo mais de 20 comunidades e impactando indiretamente mais de 728 pessoas. O sucesso do projeto motivou a ampliação das ações para este ano, com mais vagas e novas oportunidades de formação.

Turmas de 2025:

Ao longo de 2025, o projeto oferecerá quatro novas turmas divididas entre cursos de culinária e habilidades comportamentais (soft skills), somando 80 vagas.

As aulas acontecerão na Casa Zero, espaço parceiro localizado na Rua do Bom Jesus, nº 237, Recife Antigo.

Confira o calendário:

Culinária com Vitamilho

22 a 25 de abril | 9h30 às 13h30

Habilidades Comportamentais

05 a 09 de maio | 9h30 às 13h30

11 a 15 de agosto | 9h30 às 13h30

Culinária com Palmeiron

13 a 17 de outubro | 9h30 às 13h30

Os cursos de culinária apresentam receitas práticas utilizando produtos das marcas

Vitamilho e Palmeiron, aliadas a conteúdos como segurança alimentar, precificação e

apresentação de pratos. Já as turmas de habilidades comportamentais oferecem noções de logística, produção e administração, essenciais para quem deseja empreender ou conquistar uma vaga no mercado formal.

“Ver esse projeto crescer e alcançar tantas pessoas é um enorme motivo de orgulho para a Asa. Acreditamos no poder da educação e na transformação social através da oportunidade. O Mão na Massa é uma prova de que empresas e comunidades podem construir juntos um futuro mais justo e promissor,” destaca Franklin Almeida, diretor de Gente e Gestão do Grupo Asa.









Inscrições abertas

A Casa Zero é responsável por todo o processo de inscrições, que são realizadas de forma online pelo Instagram da instituição: @nacasazero. As turmas são divulgadas previamente ao longo do ano, e as vagas são limitadas.

Para Fábio Silva, CEO da Casa Zero, “a renovação da parceria é sinal claro de que estamos no caminho certo. É emocionante ver o impacto real nas comunidades e saber que estamos gerando renda, autoestima e perspectiva de futuro para tantas famílias.”

Com o olhar voltado para o futuro, o Projeto Mão na Massa se consolida como um exemplo de iniciativa social que alia cidadania, formação e inclusão, com o objetivo de construir pontes para um Brasil com mais oportunidades para todos.

As informações contidas neste artigo não refletem a opinião do Jornal Folha de Pernambuco e são de inteira responsabilidade de seus criadores.

Veja também