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Saúde Projeto Médicos que Transformam Pernambuco promove debate sobre risco cardiometabólico no Recife Segunda edição do encontro ocorre na Afya Educação Médica, em Boa Viagem, na Zona Sul da cidade, nesta quarta (28)

A integração entre cardiologia e endocrinologia estará no centro da segunda edição do Médicos que Transformam Pernambuco, iniciativa da Afya Educação Médica Recife, em parceria com a Libbs.

Com o tema “Risco Cardiometabólico”, o encontro será realizado nesta quarta-feira (28), às 18h30, e terá os cardiologistas Caio Sena e Marco Antônio Alves como palestrantes.

As inscrições estão abertas até esta segunda-feira (26) e podem ser feitas gratuitamente no site da instiuição, com vagas limitadas e a serem preenchidas por ordem de confirmação.

A proposta do evento é combinar conteúdo técnico e relacionamento para estimular a atualização científica e o intercâmbio de experiências entre profissionais.

Nesta edição, o foco será a identificação precoce de fatores de risco e as estratégias de prevenção e tratamento de doenças que frequentemente estão associadas ao risco cardiometabólico.

“É muito importante que nós, profissionais da área médica, participemos de momentos de trocas de experiências e nos atualizemos sobre risco cardiometabólico. Cerca de 35% da população brasileira e mundial morre por doença cardiovasculares. Estar em dia com as últimas novidades sobre esse assunto significa evitar possíveis mortes cardiovasculares por conta de um aprendizado que vem dessa troca de experiências”, comentou Marco Antônio Alves.

O risco cardiometabólico corresponde à probabilidade de desenvolver doenças cardiovasculares e metabólicas, como infarto, acidente vascular cerebral (AVC) e diabetes tipo 2.

Dados do Vigitel, levantamento do Ministério da Saúde que monitora fatores de risco para doenças crônicas nas capitais brasileiras e no Distrito Federal, mostram que a prevalência de obesidade entre adultos passou de 11,8%, em 2006, para 25,7%, em 2024.

No mesmo período, a proporção de adultos que relataram diagnóstico médico de diabetes aumentou de 5,5% para 12,9%.

Durante o encontro, serão discutidas as relações entre obesidade, diabetes, hipertensão, alterações do colesterol e saúde cardiovascular, além de estratégias para reconhecer precocemente pacientes com maior risco e definir condutas de prevenção e tratamento com base em evidências científicas.

A proposta é aproximar o conhecimento técnico dos desafios encontrados no cotidiano dos consultórios, estimulando uma visão integrada do cuidado.

Risco cardiometabólico

Entre os fatores associados ao risco cardiometabólico estão pressão arterial elevada, alterações nos níveis de colesterol e triglicerídeos, excesso de gordura abdominal e resistência à insulina.

As condições podem coexistir e potencializar os riscos à saúde, tornando importante uma avaliação que considere o paciente de forma integral.

Segundo Sena, um dos desafios é que muitas dessas alterações não provocam sintomas nas fases iniciais.



“Por isso, a avaliação médica, a análise do histórico familiar, a aferição da pressão arterial, o acompanhamento do peso e da circunferência abdominal e a realização de exames laboratoriais são importantes para identificar sinais de alerta antes que ocorram complicações”, explicou o médico.

A identificação do risco metabólico no paciente ajuda a evitar desdobramentos graves das doenças relacionadas.

“Conseguimos prevenir precocemente doenças silenciosas que porventura possam aparecer por conta disso, como hipertensão arterial, diabetes, dislipidemia, que seria colesterol alto, a obesidade, esteatose hepática e apneia do sono, são doenças que podem aparecer por conta desse risco cardiometabólico elevado”, adiantou Marco Antônio.



As doenças cardiovasculares permanecem como a principal causa de morte no mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), foram responsáveis por cerca de 19,8 milhões de mortes em 2022, aproximadamente 32% de todos os óbitos globais.

A entidade destaca que fatores como alimentação inadequada, sedentarismo, tabagismo e consumo nocivo de álcool contribuem para o desenvolvimento dessas doenças.

Além do diagnóstico precoce, hábitos saudáveis e acompanhamento médico regular são fundamentais para reduzir riscos, além da prática de atividade física, a alimentação equilibrada, o controle do peso e a qualidade do sono.

Serviço

Médicos que Transformam Pernambuco - 2ª edição

Data: 28 de outubro (quarta-feira)

Horário: 18h30

Local: Afya Educação Médica Recife, Av. Eng. Domingos Ferreira, 2324/2336 - Boa Viagem - Recife/PE

Palestrantes: Dr. Marco Antônio Alves, Mestre e Doutor em Ciências pela UFPE, cardiologista e coordenador do Serviço de Cardiologia do Hospital Esperança Recife; Dr. Caio Sena, cardiologista e pós-graduando de Nutrologia

Inscrições gratuitas até 26/10 no no site da instiuição com vagas limitadas

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