Projeto "Merenda por Grandes Chefs" leva orientações sobre alimentação para escola de Araçoiaba

A- A+

Com o objetivo de levar orientações sobre a manupulação de alimentos às escolas da rede municipal de ensino, o projeto "Merenda por Grandes Chefs” chega pela primeira vez a Pernambuco.



A ação acontece desta quinta (26) até a próxima segunda-feira (30) na Escola Municipal Hildebrando Carneiro de Souza, em Araçoiaba, na Região Metropolitana do Recife. O local receberá chefs do Instituto Cesar Santos (ICS).



Promovida pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Pernambuco (Sebrae-PE), a iniciativa já passou pelas cidades de Maceió (AL), Teresina (PI), Cuiabá (MT) e Rio de Janeiro (RJ), e busca integrar cadeias produtivas, merendeiras, nutricionistas e produtores locais da agricultura familiar.

Chefs do Instituto Cesar Santos (ICS). Foto: Divulgação

"O trabalho que nossos chefs irão desempenhar será fundamental para trazer um maior aproveitamento dos insumos disponíveis nas escolas e, assim, criar um cardápio variado, atrativo e com muito sabor, sempre com o aval dos profissionais de nutrição responsáveis pela alimentação dos alunos”, explicou o chef Cesar Santos, presidente do ICS.



Em Araçoiaba, a ação inaugura a programação de atividades previstas para 2023 do "Pernambuco Bom de Mesa", também realizado pelo ICS.



Segundo Cesar Santos, todas as receitas criadas serão doadas para o município e aquelas que integram a primeira degustação do cardápio, que será realizada no dia 30 deste mês, das 8h às 12h, na escola participante, serão impressas e entregues aos estudantes, estimulando interação entre escola e comunidade.



“São receitas fáceis, criativas e de baixo custo, que os pais ou responsáveis podem implantar na cozinha diária”, afirmou Cesar.

Veja também

queijo Empresa paga R$ 5 mil para pessoas comerem queijo antes de dormir; entenda