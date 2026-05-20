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AGRESTE Projeto Meu Ninho transforma teatro em experiência sensorial para bebês no município de Belo Jardim Criado por um grupo pernambucano, o espetáculo é o primeiro feito para bebês de 6 meses a 3 anos de idade

O projeto “Meu Ninho – Montagem e Circulação em Pernambuco” chega a Belo Jardim, município do Agreste do estado, entre a próxima segunda-feira (25) e a quarta-feira (27), com a proposta inédita de apresentar o primeiro espetáculo para bebês organizado por um grupo pernambucano.

As apresentações serão realizadas nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e no Instituto Conceição Moura, localizado no centro da cidade, e acontecem de forma gratuita.

A montagem é destinada a crianças de 6 meses a 3 anos idade e explora a sensorialidade, a música e a afetividade como linguagem principal.

Na próxima segunda-feira (25), as sessões acontecem nos centros de educação durante a manhã, às 9h e 10h, e durante a tarde, às 15h e 16h. Na terça-feira (26), o evento ocorrerá no Instituto Conceição Moura tanto no turno da manhã, às 8h e 9h, quanto no turno da tarde, às 14h, com instalação sensorial antecedendo cada sessão.

Na quarta-feira (27), último dia, o projeto realizará um workshop formativo no mesmo espaço. Além disso, os ingressos destinados ao público espontâneo devem ser retirados no Instituto uma hora antes das apresentações.

Origem do espetáculo

Idealizado pelo ator Ytalo Santana e pela atriz Milla Puntel, com direção musical de Bruna Peixoto, o espetáculo nasceu de uma pesquisa do grupo Tapete Voador sobre os estímulos sensoriais na primeira infância e a relação dos pequenos com o mundo ao seu redor.

O projeto Meu Ninho é estruturado a partir do conceito de Relaxed Performance, modelo que flexibiliza as convenções tradicionais do teatro para criar um ambiente inclusivo e acolhedor.

Nas apresentações, a plateia fica próxima à cena, os bebês têm liberdade total de movimento e o desenho de som e luz é cuidadosamente pensado para respeitar a sensibilidade infantil — incluindo crianças com deficiências intelectuais ou sensoriais.

Quase totalmente não verbal, o espetáculo conta a história de um pássaro que aprende sobre o tempo e as transformações da vida a partir das estações do ano. A narrativa sensorial convida famílias e educadores a refletirem, de forma poética, sobre crescimento, mudança e renovação.

Experiências antes das cenas

Além das sessões, o projeto conta com a instalação sensorial “Estações Ninho”, montada meia hora antes das apresentações no Instituto Conceição Moura.

O espaço reúne texturas, objetos e elementos que dialogam com o universo cênico, permitindo que os bebês explorem o ambiente com o próprio corpo, tornando a vivência artística ainda mais acolhedora.

A programação também contempla o workshop gratuito “Primeiras Palavras, Grandes Histórias”, voltado a educadores, artistas e interessados na infância e acessibilidade, com debates sobre criação artística para bebês, ludicidade e o papel da arte no desenvolvimento cognitivo e emocional na primeira infância.

Realizado pelo Ministério da Cultura via Lei Federal de Incentivo á Cultura (Lei Rouanet) e Avoa Produções Artísticas, com apoio da Baterias Moura e parceria do Instituto Conceição Moura, o Projeto “Meu Ninho” reafirma a arte como direito desde os primeiros passos ou, neste caso, desde o colo.

As atividades realizadas no município de Belo Jardim fazem parte da Semana Mundial do Brincar 2026, numa articulação da Aliança pela Infância que promove o brincar livre como direito fundamental para o desenvolvimento das crianças, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, o Instituto Conceição Moura e o grupo Tapete Voador.

Serviço:

Meu Ninho – Montagem e Circulação em Pernambuco

Segunda-feira, 25 de maio

Locais: Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) de Belo Jardim

Sessões: 9h, 10h, 15h e 16h

Público: Bebês (de 6 meses a 3 anos) e educadores

Terça-feira, 26 de maio

Local: Instituto Conceição Moura

Endereço: Rua Marechal Deodoro, Centro – Belo Jardim

Instalação sensorial: 8h, 9h e 14h

Sessões: 8h30, 9h30 e 14h30

Público: Aberto ao público espontâneo (bebês de 6 meses a 3 anos)

Ingressos: Retirada gratuita na sede do Instituto (uma hora antes de cada sessão)

Quarta-feira, 27 de maio

Local: Instituto Conceição Moura

Workshop: Primeiras Palavras, Grandes Histórias

Horário: 8h às 12h

Público: Educadores, artistas e interessados na área da infância

Realização: Avoa Produções Artísticas e Ministério da Cultura

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