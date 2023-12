A- A+

Concerto Natalino Projeto "Música na Igreja" apresenta concerto especial de Natal com a Orquestra Bravo A Igreja Madre de Deus, no Bairro do Recife, foi palco para a apresentação de clássicos natalinos pela Orquestra Bravo e seu coral, sob a regência do maestro Alexandre Lemos

Uma edição especial do projeto Música na Igreja, no fim da tarde deste domingo (17), encantou o público com um concerto da Orquestra Bravo e seu coral, que apresentou clássicos natalinos e religiosos na Igreja Madre de Deus, no Bairro do Recife. Através dessa iniciativa, o icônico templo católico construído no século XVIII se transforma em palco para concertos gratuitos de música clássica e contemporânea.

Promovido pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Turismo e Lazer e do Programa Recentro, o Música na Igreja oferece concertos gratuitos sempre aos primeiros domingos de cada mês, nas principais Igrejas da cidade do Recife e tem o objetivo de valorizar o potencial turístico religioso na cidade e explorar a riqueza do patrimônio do centro da capital pernambucana. Neste penúltimo domingo antes do Natal, sob a regência do maestro Alexandre Lemos, a orquestra apresentou, em ato único, peças que rememoram o nascimento de Cristo.

“A Prefeitura do Recife está promovendo uma edição especial do Música da Igreja, projeto já exitoso aqui na nossa cidade, mas que agora buscamos dar uma conotação natalina. Através da grandiosidade da peça do maestro Lemos e de toda a Orquestra Bravo, nós poderemos usufruir desse patrimônio histórico que é a Igreja Madre de Deus. O Recife entra na liga de grandes capitais de todo o mundo para que possamos estar promovendo concertos musicais dentro das nossas maiores joias culturais”, destacou o secretário de Turismo e Lazer do Recife, Antonio Coelho.

Concerto natalino

Abrindo o repertório da Orquestra, pontualmente às 17h, a tradicional Ave Maria em uma interpretação barroca que arrancou aplausos da plateia. Em seguida, o concerto apresentou obras que relembram o nascimento de Cristo, desde peças de compositores eruditos como G.F. Handel, mestre do barroco na primeira metade do século XVIII, passando Cummings/F.B.Mendelsöhn, expoente do romantismo no século XX.

Nesta edição natalina, o concerto foi executado por um grupo formado de 28 músicos, distribuídos entre Coro e orquestra, conduzidos pelo maestro. A orquestra Bravo foi fundada em 1991 pelo maestro Alexandre Lemos. Desde o seu surgimento, já realizou mais de dois mil eventos dentro e fora de Pernambuco, democratizando o acesso à boa música, tornando-a acessível a um maior número de pessoas.

Plateia encantada

Atenta a cada nota e a cada canto do Coral, a plateia curtiu e aplaudiu o concerto do início ao fim. “Incrível porque além das músicas natalinas serem lindas, cantadas na acústica de uma igreja histórica ficam ainda mais sensacionais. Estou encantada com o Natal do Recife desse ano”, elogiou a servidora pública federal Deyse Mendes, 58 anos.

“Acho muito iteressante pois traz a cultura para dentro da igreja, com músicas antigas para a população para fazer a conexão para que novas pessoas conheçam instrumentos antigos e novos”, destacou a estudante Ana Beatriz, 20 anos. Já a dona de casa Cleidenice Marques, 65 anos, aproveitou a apresentação para reunir a família. “Estou achando lindo. Sou católica e acho essa igreja maravilhosa. E nessas datas quando tocam temas natalinos a gente fica mais emotiva. Vim com minha nora, meu neto e meu marido e estou adorando!”, comentou.

Decoração e programação natalina

O domingo foi movimentado nas ruas do Bairro do Recife. Orquestras de frevo interpretavam canções natalinas na Avenida Rio Branco, que está completamente decorada para o Natal, chamando a atenção de quem passou por lá. “A decoração está linda e faz valer o povo de Pernambuco”, elogiou a professora Cristina Gomes, de 60 anos, moradora de Paudalho.

“Recife está um encando e o recife Antigo ficou maravilhoso com tudo isso que está acontecendo aqui”, disse Elisabete Lins, professora, 63 anos, moradora de Olinda.

Veja também

Povoado de Salvatierra Ataque armado deixa 12 mortos em festa no México