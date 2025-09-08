A- A+

RECIFE Projeto "Nós que somos Solano Trindade" leva mistura de memória e literatura para espaços educativos A iniciativa prevê encontros de compartilhamento de saberes e ideias sobre temas como a potência das mulheres no fazer cultural e o fortalecimento da cultura afro-brasileira

Nos dias 8,9,10 e 12 de setembro a Festa Literária das Periferias - Flup PE, promoverá encontros pedagógicos através do projeto “Nós que somos Solano Trindade”, organizado pelos multi artistas Liberto Solano Trindade e Nilu Strange, filho e nora do poeta recifense e da também artista Margarida Trindade.

A iniciativa prevê encontros de transmissão de saberes e compartilhamento de ideias sobre temas como a potência das mulheres no fazer cultural, a questão racial e o fortalecimento da cultura afro-brasileira.

Durante os encontros, Liberto traçará um percurso histórico baseado em memórias pessoais de sua família e como se relacionam com contexto social. Já Nilu dá ênfase à trajetória de Margarida Trindade, por meio de seu cordel que conta a vida e obra da coreógrafa e terapeuta.

“Nós que somos Solano Trindade”

O projeto será exclusivo para estudantes de escola pública e de projetos sociais. O público em geral, por sua vez, poderá conferir gratuitamente outras atividades da programação da Festa Literária das Periferias, a Flup, que faz sua estreia em Pernambuco, entre os dias 10 e 14 de setembro, no Compaz Governador Eduardo Campos, do Alto Santa Terezinha, Zona Norte do Recife.

A edição traz como tema “Saberes conectados: negritude em todos os espaços” e contará com lançamento de livros e mesas sobre ancestralidade, arte, literatura, religiosidade, juventude, feminismos, política e direitos.



Festa Literária das Periferias

A Flup tem como missão propor outras experiências literárias em territórios periféricos. Com 12 anos de realização no Rio de Janeiro, o evento já passou pelo Morro dos Prazeres, Vigário Geral, Mangueira, Babilônia, Vidigal, Cidade de Deus, Maré, Biblioteca Parque, Museu de Arte do Rio - MAR e Providência, promovendo encontros entre grandes personalidades da literatura, tanto nacionais quanto internacionais.

Nesta trajetória, a Flup recebeu prêmios e reconhecimento, como o Faz diferença de 2012, o Awards Excellence de 2016 e o Retratos da Leitura de 2016, respectivamente outorgados pelo jornal O Globo, a London Book Fair e o Instituto Pró-Livro. Em 2020, foi vencedora do Prêmio Jabuti na categoria Fomento à Leitura. Em 2023, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro declarou a FLUP patrimônio cultural imaterial.

Flup Pernambuco

A Flup Pernambuco é uma realização do Instituto Delta Zero, em parceria com a Flup, por meio da produtora Suave e da Associação Na Nave, que promovem o evento no Rio de Janeiro, há 14 anos.

Além de emendas parlamentares do deputado Renildo Calheiros e do senador Humberto Costa, por meio do Ministério da Cultura, e do apoio da Prefeitura do Recife, por meio das secretarias municipais de Cidadania e Cultura de Paz/ Compaz Governador Eduardo Campos e Cultura/Fundação de Cultura do Recife, e parceria com o Sintepe (Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco). A Flup PE conta também com patrocínio do Banco do Nordeste (BNB).



Confira a agenda de encontrps do "Nós que somos Solano Trindade":

Escola Municipal Poeta Solano Trindade

08/09 – Atividades com estudantes do 4º ano:

1 turma pela manhã (10h - 11h30);

2 turmas à tarde (14h - 15h30).

09/09 – Atividades com estudantes do 5º ano:

2 turmas pela manhã (10h - 11h30);

2 turmas à tarde (14h - 15h30).



Compaz Eduardo Campos – Alto de Santa Terezinha (Biblioteca)

10/09 – Atividade (15h - 16h30).



Compaz Professor Paulo Freire – Ibura (Biblioteca)

12/09 – Atividade (9h30 - 11h).

1 turma de 5º ano;

jovens do projeto ProMorar.

Com informações da assessoria.

