Projeto "O Bonde Brincando nas Ruas do Recife" agita Praça do Arsenal a partir deste domingo (29)

O projeto "O Bonde Brincando nas Ruas do Recife" abrirá o primeiro cortejo neste domingo (29), a partir das 16h, no Bairro do Recife, área central da cidade.

A Praça do Arsenal receberá o início de uma temporada com seis domingos de programação gratuita e acessível, reunindo música, teatralidade, devoção popular e envolvimento comunitário.

A proposta da atitude é transformar as ruas históricas do bairro em passarelas de fé, tradição e identidade cultural.

As tradicionais bandeiras dos santos juninos, como São José, Santo Antônio, São João, São Pedro, São Paulo, Santana e do Orixá Xangô ganham destaque logo na abertura do evento.

Elas serão conduzidas por brincantes em trajes típicos, ao som de forrós, baiões e marchas que evocam tanto a ancestralidade quanto a alegria do povo.

Cada bandeira será ornamentada com elementos simbólicos e cores vibrantes.

Durante o desfile, o público será convidado a interagir, cantar, dançar e participar da celebração. A proposta é criar uma experiência coletiva de encantamento e pertencimento, resgatando a essência das festas juninas e reconhecendo o papel das expressões afro-brasileiras na construção da identidade recifense.

"O Bonde Brincando nas Ruas do Recife" é uma realização do Bloco Carnavalesco Lírico O Bonde e da Paó Produção & Comunicação, com apoio da Prefeitura do Recife, por meio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura.

A iniciativa valoriza o patrimônio imaterial e conta com ações de acessibilidade realizadas com cuidado e afeto pela equipe da VouSer Acessibilidade, além de oficinas educativas e da ocupação cultural das ruas do bairro histórico.

Serviço

O Bonde Brincando nas Ruas do Recife

Data: Domingo, 29 de junho

Horário: A partir das 16h

Local: Concentração na Praça do Arsenal, Bairro do Recife

Programação: Desfile com o Bloco O Bonde, convidados, percussão, estandartes e participação popular

Acesso: Gratuito, com ações de acessibilidade garantidas pela equipe da VouSer Acessibilidade



