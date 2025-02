Projeto oferece plano de aula sobre meio ambiente para alunos de escolas participarem da COP30

A- A+

Uma das formas de ensinar sobre educação ambiental é adicionar a temática no dia a dia dos alunos.

Com a aproximação da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), em Belém, no Pará, o Projeto Empatia, desenvolvido pela Edtech Edify Education, abriu inscrições para escolas públicas e particulares de todo o Brasil aderirem a planos de aula que contam com simulações de discussões sobre sustentabilidade e meio ambiente.

A iniciativa é voltada para estudantes dos ensinos fundamental e médio.

Ao final do projeto, a Edtech irá selecionar os alunos que tiverem os melhores desempenhos em inglês e as ideias mais inovadoras para ir até Belém apresentar as suas sugestões durante o período da COP30.

O objetivo é tornar as recomendações dos jovens acessíveis aos participantes oficiais da conferência internacional.

Serão distribuídos planos de aula para todas as escolas participantes implementarem projetos temáticos por faixa etária. Além disso, haverá encontros regionais para uma simulação da COP30 ao longo do ano.

Participação no G20

Em 2024, a edição do projeto do Edify Education reuniu 20 jovens, de 12 a 17 anos, de várias partes do país se reuniram em uma simulação da cúpula do G20 para debates sobre o futuro do Brasil e do mundo.

Entre os que participaram, muitos são de regiões que foram afetados por desastres ambientais ou climáticos: Santa Catarina, Manaus, São Paulo, Rio Grande do Sul. No Rio de Janeiro, duas jovens representam a Rocinha, maior favela do Brasil com mais de 72 mil habitantes.

— Enquanto educadores, queremos formar indivíduos completos e preparados para a construção de um futuro cada dia melhor. Este projeto leva uma pauta atual sobre o meio ambiente, trabalhada em sala de aula através da língua inglesa, para fora das escolas. A ideia é ampliar a voz dos alunos e envolver o público em geral nos questionamentos e anseios dos jovens — afirma Marina Dalbem, co-CEO da Edify Education.

Separadas por mais de 4 mil quilômetros de distância, as jovens Luana Rodrigues, da favela da Rocinha, Zona Sul do Rio de Janeiro, e Dinah Sousa, de Manaus, no Amazonas, compartilham o mesmo ideal de melhorar a região em que vivem.

Filha de servidores públicos, Dinah, de 12 anos, teve a oportunidade de participar ativamente das discussões sobre meio ambiente.

As condições climáticas extremas no Pantanal e na Amazônia de seca, calor e ventos fortes, foram o que mais atraiu a atenção da jovem.

— Vejo que as mudanças climáticas vêm afetando rapidamente o ambiente que sempre fez parte da minha vida. O calor aumenta a cada dia, e os rios onde cresci brincando estão secando, com os níveis de água alarmantemente baixos, algo que nem meus avós ou pais presenciaram. A cidade também tem sido invadida por fumaça, e há uma sensação de descaso quanto a isso — afirma Dinah.

No Rio de Janeiro, Luana, de 16 anos, convive com a realidade da Rocinha. Órfã de pai, ela mora com sua mãe e com um irmão mais novo, de três anos na Dionéia, parte alta da comunidade carioca. Com o desejo de criar uma trajetória de conquistas e impacto social, seu maior sonho é se tornar professora para mudar a realidade de outras crianças.

— Falar sobre os problemas do meio ambiente, como excesso de lixo e deslizamento é ótima maneira de conscientizar e incentivar pessoas que não tem a mesma perspectiva que a gente, que mora em comunidade, sobre um futuro melhor e mais sustentável — diz Luana

