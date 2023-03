Projeto oferta apoio técnico e financeiro para ações climáticas comunitárias de Olinda e Recife

A- A+

Criar soluções para os desafios climáticos locais é o objetivo de um projeto que busca promover medidas de proteção e defesa da vida frente ao agravamento dos efeitos da crise.

O projeto Lab Tempestade irá selecionar pessoas para trabalhar em cinco iniciativas focadas em reduzir riscos e melhorar a qualidade de vida de quem mora em áreas vulneráveis.

A convocatória será em 18 de março, na Casa Criatura, que fica no bairro do Carmo, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.

Os selecionados receberão apoio para desenvolver pesquisas e protótipos, bem como receberão ajuda de custo para transporte e alimentação na imersão inicial e no encerramento.

O laboratório terá três encontros presenciais na Casa Criatura, nos dias 14 e 15 de abril e 6 de maio. Mentores também farão acompanhamento on-line. No último dia, os protótipos serão apresentados.

Quem pode se inscrever?

Qualquer pessoa acima de 18 anos e que tenha algum envolvimento prévio com ações ambientais e climáticas pode se inscrever gratuitamente entre os dias 18 e 31 de março através de formulário a ser disponibilizado nos sites e redes sociais do Instituto Procomum e da Casa Criatura.

A seleção será feita por uma comissão composta por lideranças comunitárias e membros do Instituto Procomum e Casa Criatura.

