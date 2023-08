Projeto oferta bolsas de graduação online para mulheres vítimas de violência doméstica em Pernambuco

A- A+

O grupo Ser Educacional oferece 90 bolsas 100% de graduação digital para mulheres vítimas de violência doméstica. As oportunidades serão igualmente distribuídas entre os estados de Pernambuco, Bahia, Maranhão, Amazonas, Pará e Acre.



A iniciativa faz parte do programa “Ser Mulher”, realizado em parceria com a Prefeitura do Recife, Prefeitura de Olinda, Instituto Maria da Penha e o Grupo Mulheres do Brasil, que serão os responsáveis por encaminhar as mulheres ao projeto.



Além de ser assistida pelas instituições parceiras, são critérios de participação:

- Ser mãe;

- Mulheres com maior número de filhos;

- Mulheres em situação de vulnerabilidade e que estejam em casas de acolhimento;

- Maior tempo de permanência na casa de acolhimento;

- Idade.

“Queremos contribuir para o desenvolvimento intelectual, comportamental e emocional das mulheres vítimas de violência doméstica. Essa também é uma oportunidade de mostrar a importância da educação como instrumento de superação e de resgate da autoestima”, afirmou o diretor de Governança Social do Ser Educacional, Sérgio Murilo.

O lançamento do programa “Ser Mulher” acontece nesta sexta-feira (11), às 19h, no Bloco C da Uninassau, na Zona Norte do Recife. O evento contará com a participação online de Maria da Penha, que nomeia a lei de proteção às mulheres vítimas de violência.

“O grupo Ser Educacional vai fazer com que essa mulher mude a rota crítica de sua vida para uma rota de conquista, com qualidade profissional e restruturação da dignidade”, comentou a vice-presidente do Instituto Maria da Penha, Regina Célia.

Dentro do programa, também são oferecidos apoio psicológico, suporte emocional e atendimento jurídico para que as mulheres vítimas de violência possam tirar dúvidas e receber assistência durante todo o processo.

Os serviços são realizados nas Clínicas-Escola de Psicologia e no Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) das unidades da Uninassau.

