Exposição Projeto "Pintando na Biblioteca" celebra o aniversário de 90 anos de escola em Glória do Goitá Evento terá abertura nesta quinta-feira (24), às 13h40, em um centro cultural da cidade da Zona da Mata de Pernambuco

O projeto Pintando na Biblioteca realiza, a partir da tarde desta quinta-feira (25), uma exposição de pinturas produzidas pelos estudantes da Escola de Referência em Ensino Médio (Erem) Escritor José de Alencar.

O evento ocorre em um centro cultural de Glória do Goitá, na Zona da Mata de Pernambuco, durante as comemorações do aniversário de noventa anos da Erem Professor Barros Guimarães, localizada no município.

A iniciativa também recebe apresentações culturais da cidade, além da participação de estudantes das Erem Professor Barros Guimarães e Erem Escritor José de Alencar.

Até o dia 25 de outubro, a exibição conta com quadros que medem 80x60cm, com tendências de cores fortes e diversos estilos, na técnica de tinta acrílica sobre tela.

Para a estudante Vitória Beatriz, do segundo ano do ensino médio, a experiência de fazer parte da exposição foi inédita.

“Para mim foi algo especial porque eu nunca participei de um projeto assim na minha vida. Eu pude me expressar com as cores, com quadros que eu gostei muito de pintar e de desenhar”, disse a aluna.

Com início em 2022, a exposição chega à nona edição e já teve ações em outras cidades pernambucanas, como Recife, Olinda, Paulista, Gravatá e Caruaru.

Serviço

Abertura da Exposição “Pintando na Biblioteca”

Local: Centro Cultural de Glória do Goitá (Rua Queceque, 261, Bairro Nova Glória - Glória do Goitá/PE)

Data e hora: quinta-feira (25), às 13h40

De 25 de setembro até 25 de outubro

