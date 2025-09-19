Sex, 19 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta19/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Conscientização

Projeto Praia Sem Barreiras realiza ação de limpeza em Boa Viagem

Mobilização acontece neste sábado (20), a partir das 8h, nas imediações do Posto 7

Reportar Erro
Projeto realizará ação de limpeza na praia de Boa ViagemProjeto realizará ação de limpeza na praia de Boa Viagem - Foto: Wagner Ramos/Prefeitura do Recife

O projeto Praia Sem Barreiras promove neste sábado (20) uma ação de limpeza em Boa Viagem, a partir das 8h, em alusão ao Dia Mundial da Limpeza. A iniciativa é aberta ao público e não exige inscrição.

Leia também

• Recife recebe especialistas de Londres e do Brasil para repensar o futuro urbano da cidade na Unicap

• Autora ajuda a encontrar mandante da morte do irmão na Itália ao escrever livro sobre o crime

• Mulher é morta após sair de culto no Curado V, em Jaboatão

A atividade busca recolher resíduos deixados na orla e conscientizar a população sobre o descarte correto do lixo. A proposta é unir preservação ambiental e inclusão social.

Funcionamento do projeto

O Praia Sem Barreiras oferece banho de mar assistido para pessoas com deficiência, com cadeiras anfíbias e esteiras removíveis. As atividades ocorrem às sextas, sábados, domingos e feriados, das 8h às 13h, próximo ao Posto 7, podendo ser suspensas em caso de chuva ou maré alta.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Praia Sem Barreiras (@praiasembarreiras)

A ação é promovida pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Juventude, em parceria com a Uninassau e a Empetur.

Com informações da assessoria

Reportar Erro

Veja também

Newsletter