Conscientização Projeto Praia Sem Barreiras realiza ação de limpeza em Boa Viagem Mobilização acontece neste sábado (20), a partir das 8h, nas imediações do Posto 7

O projeto Praia Sem Barreiras promove neste sábado (20) uma ação de limpeza em Boa Viagem, a partir das 8h, em alusão ao Dia Mundial da Limpeza. A iniciativa é aberta ao público e não exige inscrição.

A atividade busca recolher resíduos deixados na orla e conscientizar a população sobre o descarte correto do lixo. A proposta é unir preservação ambiental e inclusão social.

Funcionamento do projeto

O Praia Sem Barreiras oferece banho de mar assistido para pessoas com deficiência, com cadeiras anfíbias e esteiras removíveis. As atividades ocorrem às sextas, sábados, domingos e feriados, das 8h às 13h, próximo ao Posto 7, podendo ser suspensas em caso de chuva ou maré alta.

A ação é promovida pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Juventude, em parceria com a Uninassau e a Empetur.

