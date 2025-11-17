A- A+

Leitura Projeto Quem Lê, Viaja! incentiva a leitura dentro de ônibus da Região Metropolitana do Recife Até dezembro, os passageiros poderão pegar livros gratuitamente, doar exemplares e participar da campanha "Pegue um livro, doe um livro"

Com o objetivo de incentivar a leitura no transporte público, mais uma edição do projeto “Quem Lê, Viaja!” chega a ônibus que circulam pela Região Metropolitana do Recife e pretende estimular o hábito. A ação segue até 31 de dezembro.



Ao todo, 30 veículos vão receber porta-livros personalizados e cartazes educativos. Os passageiros poderão pegar livros gratuitamente, doar exemplares e participar da campanha “Pegue um livro, doe um livro”, que estimula o compartilhamento de conhecimento e histórias.

O projeto também conta com a doação de livros e marcadores de página, garantindo que mais pessoas tenham acesso a diferentes gêneros literários, de romances e poesia a obras de não ficção e literatura regional.

A iniciativa é realizada por meio de uma parceria entre a Uninassau Recife, Conorte, Bienal do Livro e Glaucio Ramos - Desenvolvimento Educacional.

“O hábito da leitura estimula outras coisas, vai abrindo o horizonte e a cabeça das pessoas. O Conorte é sabedor do seu papel de um importante ambiente de condutor social, e, portanto, sempre procura se engajar e sugerir projetos como esse, e com isso a gente tenta realmente ajudar um estímulo de algo tão importante como a leitura”, disse Diego Benevides, diretor de operações do Conorte.

O “Quem Lê, Viaja!” nasceu da colaboração entre os cursos de Arquitetura e Urbanismo e Publicidade e Propaganda da UNINASSAU, que foram responsáveis pelo design dos porta-livros e pela identidade visual da campanha.

A ideia é transformar o tempo de deslocamento nos transportes coletivos em um momento de aprendizado, lazer e conexão com a cultura.

Para Adriane Mendes, gerente de Responsabilidade Social do Grupo Ser Educacional, o projeto reflete o compromisso da instituição em promover impacto social por meio da educação.

“A leitura tem um poder transformador. Quando levamos livros para o cotidiano das pessoas, especialmente no transporte público, estamos democratizando o acesso ao conhecimento e incentivando novos hábitos. O ‘Quem Lê, Viaja!’ é um exemplo de como pequenas iniciativas podem gerar grandes mudanças culturais”, destacou a gestora.

