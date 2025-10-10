Projeto "Quem Lê, Viaja!" leva incentivo à leitura para ônibus do Recife
Ação da UNINASSAU e parceiros distribui livros gratuitos e estimula o hábito da leitura em transportes públicos da RMR
Transformar o transporte público em um espaço de aprendizado e cultura é a proposta do projeto “Quem Lê, Viaja!”, realizado pela UNINASSAU em parceria com o Conorte, a Bienal do Livro e o educador Glaucio Ramos. A nova edição foi lançada nesta semana e deve alcançar passageiros de 30 linhas de ônibus da Região Metropolitana do Recife.
Livros circulam e inspiram
Os ônibus participantes receberam porta-livros personalizados, onde os usuários podem retirar, ler e devolver exemplares, estimulando o rodízio e a troca de obras. A ação faz parte da campanha “Pegue um livro, doe um livro”, que busca democratizar o acesso à leitura e à informação.
Educação e cidadania sobre rodas
Segundo Adriane Mendes, gerente de Responsabilidade Social do Grupo Ser Educacional, o projeto contribui para a transformação social.
“Quando levamos livros ao cotidiano das pessoas, criamos oportunidades de conhecimento e ampliamos horizontes”, explicou.
O educador Glaucio Ramos destacou o poder da leitura no transporte coletivo.
“A viagem pode ser longa, mas o livro transforma o tempo em aprendizado e imaginação”.
