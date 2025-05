Projeto Recife Brinca leva brincadeiras populares ao Parque da Jaqueira neste sábado (24)

A- A+

O Parque da Jaqueira, na Zona Norte do Recife, será palco de uma tarde de lazer neste sábado (24), das 14h às 17h30, com a realização do Recife Brinca - Resgatando a Alegria nos Parques.

A ação é promovida por estudantes do curso de Direito da Faculdade Esuda, como parte da disciplina “Prática de Extensão”, e tem apoio da concessionária Viva Parques, responsável pela gestão do espaço.

A iniciativa é uma extensão do projeto “Recife Brinca - Resgatando a Alegria nas Escolas” e tem como objetivo incentivar a convivência familiar e comunitária por meio do resgate de brincadeiras populares.

Destinado a crianças de 6 a 11 anos, o evento busca estimular o desenvolvimento motor, cultural e social dos pequenos por meio de brincadeiras de ruas que marcaram gerações, valorizando os espaços públicos como ambientes de aprendizado, lazer e convivência comunitária.

Durante a programação, os participantes poderão reviver brincadeiras tradicionais como amarelinha, pular corda, bola de gude, pega-pega, telefone sem fio e barra bandeira.

O parque contará com sete estações de atividades, incluindo queimado, batata quente, pega vareta e morto-vivo, conduzidas pelos próprios estudantes.

Além das brincadeiras, haverá apresentação sobre a importância do ato de brincar, distribuição de cartilhas educativas com sugestões de jogos tradicionais e sorteio de brinquedos ao final da tarde.

Veja também