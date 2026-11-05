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RECIFE

Projeto "Recife Cidade Parque" integra programação da 11ª MARÉ, Mostra Ambiental de Cinema

Parceria entre a UFPE e Prefeitura do Recife promoverá atividades voltadas à educação ambiental e à reflexão sobre paisagem, urbanismo e sustentabilidade

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Recife Cidade Parque reúne pesquisas e ações educativas para contribuir com a construção de uma capital mais conectada à natureza e preparada para os efeitos das mudanças climáticasRecife Cidade Parque reúne pesquisas e ações educativas para contribuir com a construção de uma capital mais conectada à natureza e preparada para os efeitos das mudanças climáticas - Foto: Adriano Rodrigo/RCP

O projeto Recife Cidade Parque - Plano de Qualidade da Paisagem integra a programação da 11ª MARÉ - Mostra Ambiental de Cinema do Recife, realizada entre os dias 3 e 15 de novembro.

A iniciativa, desenvolvida por meio de uma parceria entre a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e a Prefeitura do Recife, participa do evento com ações educativas e debates focados em urbanismo, sustentabilidade e resiliência climática.

Nesta quinta-feira (5), às 19h, o projeto promove o debate virtual "Recife Cidade Parque - Uma nova visão de futuro", com transmissão ao vivo pelo canal da MARÉ no YouTube.

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Com mediação do coordenador da mostra, Rafael Buda, a mesa reúne especialistas para discutir os eixos do planejamento urbano, ecologia e identidade do Recife e de Fernando de Noronha.

Entre os debatedores confirmados estão o coordenador geral do projeto e professor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFPE, Roberto Montezuma; o coordenador do eixo de paisagem, Alexandre Campello; a coordenadora do eixo de oceanografia, Maria Christina Araújo; e a coordenadora de comunicação da iniciativa, Deborah Echeverria.

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