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RECIFE Projeto "Recife Cidade Parque" integra programação da 11ª MARÉ, Mostra Ambiental de Cinema Parceria entre a UFPE e Prefeitura do Recife promoverá atividades voltadas à educação ambiental e à reflexão sobre paisagem, urbanismo e sustentabilidade

O projeto Recife Cidade Parque - Plano de Qualidade da Paisagem integra a programação da 11ª MARÉ - Mostra Ambiental de Cinema do Recife, realizada entre os dias 3 e 15 de novembro.

A iniciativa, desenvolvida por meio de uma parceria entre a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e a Prefeitura do Recife, participa do evento com ações educativas e debates focados em urbanismo, sustentabilidade e resiliência climática.



Nesta quinta-feira (5), às 19h, o projeto promove o debate virtual "Recife Cidade Parque - Uma nova visão de futuro", com transmissão ao vivo pelo canal da MARÉ no YouTube.



Com mediação do coordenador da mostra, Rafael Buda, a mesa reúne especialistas para discutir os eixos do planejamento urbano, ecologia e identidade do Recife e de Fernando de Noronha.



Entre os debatedores confirmados estão o coordenador geral do projeto e professor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFPE, Roberto Montezuma; o coordenador do eixo de paisagem, Alexandre Campello; a coordenadora do eixo de oceanografia, Maria Christina Araújo; e a coordenadora de comunicação da iniciativa, Deborah Echeverria.

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