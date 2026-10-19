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MEIO AMBIENTE Projeto Recife Cidade Parque leva estudantes a aula de campo nas Graças nesta segunda-feira (19) Atividade no Parque das Graças integra disciplina eletiva que aborda sustentabilidade, planejamento urbano e mudanças climáticas

O projeto Recife Cidade Parque promove, nesta segunda-feira (19), a partir das 14h, uma aula de campo no Parque das Graças, na Zona Norte do Recife, com estudantes do Instituto Capibaribe.

A atividade faz parte da disciplina eletiva Recife Cidade Parque, fruto de uma parceria entre a prefeitura e a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), que busca estimular a compreensão sobre a relação entre cidade e natureza e discutir soluções para os desafios das mudanças climáticas.

Voltada aos anos finais do Ensino Fundamental, a disciplina combina aulas teóricas, oficinas, dinâmicas e atividades de campo para aproximar os estudantes da realidade urbana e ambiental da capital pernambucana.

Entre os temas abordados estão rios, áreas verdes, mobilidade, espaços públicos, urbanização e qualidade de vida. A proposta também busca incentivar o pensamento crítico e a participação dos jovens na construção de soluções para os problemas da cidade.

“A proposta é estimular os estudantes não apenas a conhecer o passado e o presente da cidade, mas também a imaginar como pode ser o seu amanhã”, explica Deborah Echeverria, coordenadora do eixo de Comunicação do Recife Cidade Parque e uma das idealizadoras da disciplina.

Expansão e aprendizagem

A disciplina começou em 2024, com um projeto-piloto na Escola Municipal Nilo Pereira, em Casa Amarela, na Zona Norte do Recife.

Em 2025, a iniciativa avançou para a formação de professores de Geografia da rede municipal e para a implantação da eletiva em escolas públicas de tempo integral que atendem aos anos finais do Ensino Fundamental.

No segundo semestre de 2026, o projeto iniciou uma nova etapa de expansão, chegando também à rede privada de ensino.

O Instituto Capibaribe foi o primeiro colégio particular a adotar a disciplina, com uma programação destinada aos estudantes do 7º ano, que inclui encontros teóricos, oficinas e visitas a parques da cidade.

As atividades são acompanhadas por pesquisadores do projeto e permitem relacionar os conteúdos estudados em sala de aula às características dos espaços públicos.

Projeto desenvolvido pela prefeitura do Recife em parceria com a UFPE estimula reflexões sobre o uso dos espaços públicos e a preservação da natureza | Foto: Adriano Rodrigo/RCP

Durante as aulas de campo, os estudantes são incentivados a observar a paisagem urbana e refletir sobre questões ambientais, infraestrutura e formas de ocupação do território.

A metodologia pedagógica tem como referência os princípios da Aprendizagem Criativa, desenvolvida pelo pesquisador Mitchel Resnick.

A abordagem valoriza processos de imaginar, criar, brincar, compartilhar e refletir, incentivando os alunos a formular perguntas, experimentar ideias e construir conhecimentos a partir das próprias experiências.

Segundo Deborah Echeverria, a participação da população é necessária para enfrentar os desafios ambientais das cidades. “O Recife precisa se reinventar para superar essas dificuldades, e sua reinvenção só acontecerá com a participação de todas e todos”, afirma.

2037

A disciplina está alinhada ao objetivo do Recife Cidade Parque de contribuir para a transformação da capital pernambucana em uma cidade-parque até 2037, ano em que o município completará 500 anos.

A iniciativa reúne pesquisa, planejamento e ações educativas voltadas à busca de soluções para problemas urbanos e ambientais.

Recife Cidade Parque reúne pesquisas e ações educativas para contribuir com a construção de uma capital mais conectada à natureza e preparada para os efeitos das mudanças climáticas | Foto: Adriano Rodrigo/RCP

O conceito de cidade-parque prevê uma rede azul-verde que conecte os rios Capibaribe, Beberibe e Tejipió, a frente marinha, os parques, as áreas verdes e os corredores ambientais.

Entre as estratégias estudadas estão a recuperação da vegetação, a ampliação de superfícies permeáveis, a melhoria do escoamento das águas pluviais e a criação de áreas com temperaturas mais amenas.

O projeto reúne mais de 100 pesquisadores e está organizado em três eixos: Paisagem, Infraestrutura e Oceanografia.

Nesse contexto, a educação é considerada uma ferramenta para aproximar a população das discussões sobre o planejamento urbano e estimular o envolvimento das novas gerações na construção de uma cidade mais sustentável e preparada para os efeitos das mudanças climáticas.

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