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Educação Projeto Recife Cidade Parque promove aula de campo no Parque das Graças nesta segunda-feira (19) Iniciativa estimula estudantes a compreender a relação entre cidade e natureza e a refletir sobre desafios das mudanças climáticas

Como preparar o Recife para os desafios das mudanças climáticas? Essa é uma das questões que orientam a disciplina eletiva Recife Cidade Parque, iniciativa que aproxima estudantes da realidade urbana e ambiental da capital pernambucana.

Para pensar sobre o tema, estudantes do Instituto Capibaribe participarão de uma aula de campo nesta segunda-feira (19), às 14h, no Parque das Graças, na Zona Norte do Recife.



Os alunos poderão observar, na prática, aspectos da paisagem urbana e conhecer os conceitos que orientam o projeto.



A ação pretende incentivar a participação das novas gerações na construção de soluções para o futuro da cidade.

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Fruto de uma parceria entre a prefeitura do Recife e a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), a disciplina integra o projeto de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Recife Cidade Parque - Plano de Qualidade da Paisagem.



A matéria utiliza a educação como ferramenta para ampliar a compreensão sobre a relação entre cidade e natureza e é voltada para estudantes dos anos finais do ensino fundamental, com uma abordagem prática e participativa da educação ambiental e urbana.

Por meio de aulas teóricas, dinâmicas, oficinas e atividades de campo, os alunos são estimulados a observar o território onde vivem e refletir sobre temas como rios, áreas verdes, mobilidade, espaços públicos, urbanização, mudanças climáticas e qualidade de vida.

A proposta é desenvolver o pensamento crítico e mostrar como crianças e adolescentes também podem contribuir para a construção de uma cidade mais inclusiva, saudável, sustentável e preparada para os impactos das mudanças climáticas.

“A proposta é estimular os estudantes não apenas a conhecer o passado e o presente da cidade, mas também a imaginar como pode ser o seu amanhã. Eles são convidados a olhar para os problemas urbanos e ambientais e perceber que também podem participar da construção das soluções”, explicou a coordenadora do Eixo de Comunicação do Recife Cidade Parque e uma das idealizadoras da disciplina, Deborah Echeverria.

A iniciativa começou em 2024, com um projeto-piloto realizado na Escola Municipal Nilo Pereira, em Casa Amarela, também na Zona Norte.

Em 2025, o projeto foi ampliado e avançou para a formação de professores de Geografia da rede municipal de ensino e para a implantação da disciplina eletiva nas escolas integrais de Anos Finais da rede pública.

Já o segundo semestre de 2026, a ação iniciou uma nova etapa de expansão, chegando também à rede privada com o Instituto Capibaribe, que foi o primeiro colégio particular a adotar a disciplina.

Na instituição, estudantes dos sétimos anos participam de uma programação que reúne encontros teóricos, oficinas e atividades de campo em parques do Recife.

Acompanhadas por pesquisadores do projeto, as vivências permitem relacionar os conteúdos trabalhados em sala de aula às características dos espaços públicos, estimulando a observação da paisagem e a reflexão sobre os desafios ambientais e urbanos da cidade.

A metodologia pedagógica tem como referência os princípios da Aprendizagem Criativa, desenvolvida pelo pesquisador Mitchel Resnick, que valoriza os processos de imaginar, criar, brincar, compartilhar e refletir.

Com essa abordagem, os estudantes assumem um papel ativo na aprendizagem, sendo incentivados a formular perguntas, experimentar ideias e construir conhecimentos a partir das próprias experiências e observações.

“As maiores causas do aquecimento global têm origem nas cidades e, para enfrentarmos os desafios ambientais, é necessária uma mudança de paradigma em relação à forma como vivemos no ambiente urbano. O Recife precisa se reinventar para superar essas dificuldades, e sua reinvenção só acontecerá com a participação de todas e todos”, afirmou Deborah Echeverria.

Futuro

A disciplina também está alinhada ao objetivo do projeto Recife Cidade Parque de contribuir para a transformação da capital pernambucana em uma cidade-parque até 2037, ano em que o Recife completará 500 anos.

Por meio da parceria entre a prefeitura do Recife e a UFPE, a iniciativa reúne pesquisa, planejamento e ações educativas voltadas à busca de soluções para os desafios urbanos e ambientais, com atenção especial aos efeitos das mudanças climáticas e à qualidade de vida da população.

O conceito de cidade-parque propõe um Recife mais conectado à natureza, estruturado a partir de uma rede azul-verde que integra os rios Capibaribe, Beberibe e Tejipió, a frente marinha, os parques, as áreas verdes e os corredores ambientais.

Entre as estratégias estudadas estão a recuperação da vegetação, a ampliação das superfícies permeáveis, a melhoria do escoamento das águas pluviais, a criação de áreas mais frescas e a valorização de diferentes formas de mobilidade.

Nesse contexto, a educação é considerada fundamental para aproximar a população das discussões sobre o planejamento e a transformação da cidade.

Ao levar esses temas para as escolas, o Recife Cidade Parque busca ampliar a consciência ambiental dos estudantes e estimular o envolvimento das novas gerações na construção de um Recife mais resiliente, sustentável e preparado para o futuro.

Mais de 100 pesquisadores integram o projeto Recife Cidade Parque, que reúne estudos e ações em três grandes eixos: Paisagem, Infraestrutura e Oceanografia.



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