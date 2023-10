A- A+

Prefeitura do Recife Projeto de lei amplia licença paternidade de servidores do Recife para 30 dias Medida foi anunciada pela prefeita em exercício do Recife, Isabella de Roldão, e encaminhada para a Câmara de Vereadores

A Prefeitura do Recife anuncia o aumento do tempo de licença paternidade para servidores de 20 para 30 dias. O projeto de lei foi anunciado pela prefeita em exercício do Recife, Isabella de Roldão, e encaminhado para a Câmara de Vereadores.

A medida pode garantir maior participação de genitores no processo de cuidados com o recém-nascido e a parturiente.

Aos pais que estarão com a licença maior será cobrada apenas a participação em cursos sobre a Primeira Infância e Paternidade Responsável.

“A gestão municipal entende como importante para a estrutura familiar esse tempo a mais do pai com seu filho e também no apoio à família. A licença não pode ser encarada como férias, ela é um direito fundamental para que o pai participe ativamente do processo", comentou Isabella.

