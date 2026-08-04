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SOLIDARIEDADE Projeto Rumo ao Riso leva arte, leveza e acolhimento aos pacientes do Imip Após passagem pela unidade hospitalar filantrópica, o grupo encerra a programação no Hospital da Criança do Recife, em Areias, na manhã desta quarta-feira (5)

O projeto Rumo ao Riso realizou, na manhã desta terça-feira (4), uma visita às alas infantis do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), no bairro dos Coelhos, no Recife. A visita faz parte da primeira passagem do projeto pela capital pernambucana, com ações programadas em diferentes unidades.

A iniciativa, que utiliza a risoterapia e a palhaçaria terapêutica, foi direcionada a pacientes, acompanhantes, familiares e profissionais de saúde da instituição.

Idealizado pela atriz e risoterapeuta Gabi Roncatti, o projeto faz uso do humor, da música, da escuta e da presença ativa em suas intervenções.

Criada em São Paulo e patrocinada pela Blau Farmacêutica, a iniciativa percorre hospitais do país com intervenções artísticas voltadas ao acolhimento emocional. Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Criada em São Paulo e patrocinada pela Blau Farmacêutica, a iniciativa percorre hospitais do país com intervenções artísticas voltadas ao acolhimento emocional. Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Criada em São Paulo e patrocinada pela Blau Farmacêutica, a iniciativa percorre hospitais do país com intervenções artísticas voltadas ao acolhimento emocional. Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Criada em São Paulo e patrocinada pela Blau Farmacêutica, a iniciativa percorre hospitais do país com intervenções artísticas voltadas ao acolhimento emocional. Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Criada em São Paulo e patrocinada pela Blau Farmacêutica, a iniciativa percorre hospitais do país com intervenções artísticas voltadas ao acolhimento emocional. Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Criada em São Paulo e patrocinada pela Blau Farmacêutica, a iniciativa percorre hospitais do país com intervenções artísticas voltadas ao acolhimento emocional. Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Criada em São Paulo e patrocinada pela Blau Farmacêutica, a iniciativa percorre hospitais do país com intervenções artísticas voltadas ao acolhimento emocional. Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Criada em São Paulo e patrocinada pela Blau Farmacêutica, a iniciativa percorre hospitais do país com intervenções artísticas voltadas ao acolhimento emocional. Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Criada em São Paulo e patrocinada pela Blau Farmacêutica, a iniciativa percorre hospitais do país com intervenções artísticas voltadas ao acolhimento emocional. Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Criada em São Paulo e patrocinada pela Blau Farmacêutica, a iniciativa percorre hospitais do país com intervenções artísticas voltadas ao acolhimento emocional. Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Criada em São Paulo e patrocinada pela Blau Farmacêutica, a iniciativa percorre hospitais do país com intervenções artísticas voltadas ao acolhimento emocional. Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco



Ao longo da ação, os integrantes do projeto percorreram os espaços infantis do Imip, respeitando as orientações das equipes médicas e os protocolos de cada unidade.

"Somos do projeto Rumo ao Riso e estamos na nossa segunda temporada visitando todos os hospitais do país. E pretendemos chegar até vocês com muito escuta ativa, risoterapia, presença ativa e muita brincadeira para alegrar o seu dia", destacou a Doutora Gabiruta, personagem de Gabi Roncatti.

Da esquerda para direita: Eddy Stefani (Doutor Pancito), Marcelo Lujan (Doutor Marcelino), Gabi Roncatti (Doutora Gabiruta), idealizadora do projeto, e Jaqueline Conessa (Doutora Jaquelinda). | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

As intervenções são adaptadas às condições e à receptividade de cada paciente, tendo em vista oferecer leveza e criar pequenas pausas em meio à rotina hospitalar.

"Eu sou mãe de Matheus, ele tem três meses e está internado aqui tem quase três semanas. [...] Ele está se recuperando, graças a Deus, e o que dizer aqui do atendimento? É muito bom! Eles nos atendem muito bem e as visitantes de hoje foram uma benção de Deus. Deus mandou no momento certo", contou Maria Bethânia, que mora e trabalha como vendedora no bairro de Aguazinha, em Olinda.

Maria Bethânia, de 39 anos, acompanha a recuperação do filho Matheus Henrique, de três meses, internado há cerca de três semanas no Imip. A vendedora reforçou o acolhimento da equipe e afirmou que a visita dos palhaços terapêuticos trouxe leveza e esperança para as famílias. | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Na visita ao setor dos recém-nascidos, os palhaços risoterapêuticos conseguiram distrair e alegrar as mães e acompanhantes dos bebês, como foi o caso Ingrid Soares, moradora de Condado, município da Mata Norte de Pernambuco.

"Hoje, a gente recebeu uma ação dos médicos, muito importante para nossas filhas, porque aqui não é um lugar fácil. Daí, como eles vêm e se apresentam personalizados, distraem um pouco a mente da gente, mostra outras coisas a elas, muito novinhas, vieram para cá com pouquinhos dias de vida, não têm aquele conhecimento de nada", ressaltou a operadora de caixa de 25 anos.

Ingrid Soares, de 25 anos, destacou a importância da ação para amenizar a rotina das famílias que acompanham os recém-nascidos internados no Imip. | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

"Então, tudo o que aparecer para eles agora no momento é muito especial, porque eles estão aprendendo as coisas agora", finalizou a condadense.

Na última segunda-feira (3), o grupo artístico e humanitário realizou uma visita ao Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP), no bairro de Santo Amaro. Já nesta quarta-feira (5), os artistas encerram a programação no Recife com uma ação no Hospital da Criança do Recife, em Areias, bairro da Zona Oeste, das 10h às 12h.

O Rumo ao Riso é patrocinado pela Blau Farmacêutica e promove ações de humanização em unidades de saúde de diferentes estados do Brasil.

Riso e ciência

O trabalho desenvolvido pelo Rumo ao Riso também é respaldado por evidências científicas.

Uma revisão sistemática com metanálise, publicada em 2023 na revista científica internacional Plos One, reuniu dados de oito estudos envolvendo 315 participantes.

A análise apontou que intervenções capazes de estimular o riso espontâneo reduziram, em média, 31,9% dos níveis de cortisol, hormônio associado à resposta do organismo ao estresse.

Segundo os pesquisadores, uma única sessão de riso, com duração entre nove e 60 minutos, já foi suficiente para produzir efeitos significativos.

“Nosso objetivo não é ignorar a dor ou fingir que ela não existe. Queremos criar um pequeno espaço de respiro dentro de uma rotina que pode ser muito difícil. Às vezes, uma música, uma conversa ou um sorriso fazem com que o paciente se reconheça novamente para além da doença”, afirma.

Atriz, escritora, palestrante, risoterapeuta e palhaça terapêutica, Gabi Roncatti é a idealizadora do projeto social e humanitário Rumo ao Riso. | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Os resultados reforçam o potencial do riso como estratégia complementar de promoção do bem-estar, sem substituir tratamentos médicos ou psicológicos.

As intervenções também alcançam familiares, acompanhantes e profissionais de saúde, especialmente públicos que enfrentam diariamente os desafios emocionais da rotina hospitalar.

Nem sempre o resultado é uma gargalhada. Em muitos casos, o acolhimento acontece por meio de uma conversa, de uma escuta atenta ou de breves momentos de tranquilidade.

Com sua estreia em Recife, o Rumo ao Riso amplia sua atuação pelo Brasil e reforça a importância da arte, da humanização e do cuidado afetivo dentro dos ambientes hospitalares brasileiros.

História

O Rumo ao Riso foi idealizado pela atriz, escritora, palestrante, risoterapeuta e palhaça terapêutica Gabi Roncatti. O projeto nasceu da combinação entre sua trajetória artística e a experiência adquirida em trabalhos voluntários realizados em hospitais.

A experiência acumulada ao longo dos anos mostrou à artista o potencial do humor para promover acolhimento e bem-estar em momentos de fragilidade.

Com isso, a percepção de que os ambientes hospitalares também podem ser espaços de arte, encontro e sensibilidade motivou a criação de uma iniciativa estruturada.

A proposta passou a reunir diferentes linguagens artísticas e práticas voltadas à humanização do atendimento em saúde. Para ampliar sua formação, Gabi aprofundou os estudos em risoterapia na Argentina.

O projeto foi lançado oficialmente em novembro de 2024 e iniciou uma atuação regular em hospitais dos estados de São Paulo e da Bahia.

Patrocinado pela Blau Farmacêutica, o projeto mantém uma atuação totalmente voluntária. As atividades são realizadas gratuitamente em hospitais e outras instituições de cuidado de diferentes regiões do país.

Programação no Recife

Local: Hospital da Criança do Recife

Data: Quarta-feira, 5 de agosto

Horário: 10h às 12h

Endereço: Avenida Recife, 121 - Areias, Recife

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