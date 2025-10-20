Seg, 20 de Outubro

Serviço social

Projeto Social Amigos do Bem terá nova sede em Buíque

Projeto amplia atuação social da instituição no Sertão pernambucano

Amigos do Bem terá nova sede em Buíque - Foto: divulgação

O projeto Amigos do Bem, reconhecido pelo trabalho em comunidades vulneráveis do Nordeste, vai inaugurar uma nova sede em Buíque, no Sertão de Pernambuco.

A obra, que será conduzida pela divisão de Engenharia e Serviços da Pernambuco Construtora, marca um novo ciclo de expansão das atividades sociais da instituição.

De acordo com Alceu Caldeira, diretor de Marketing do Amigos do Bem, a decisão de construir uma nova unidade em Buíque atende a uma necessidade urgente da região.

“Verificamos a necessidade daquela localidade, onde ainda milhares de crianças vivem e estudam em escolas multisseriadas, em condições de grande vulnerabilidade. A nova sede permitirá ampliar nosso atendimento para mais de 1.500 crianças e jovens, oferecendo educação, saúde, capacitação e apoio social”, explica.

A estrutura vai funcionar como um polo de desenvolvimento humano e comunitário, ampliando o alcance da instituição no interior pernambucano.

“Ao fortalecer nossa rede de apoio em uma região carente de serviços básicos, como educação e saúde, acreditamos que essa obra será capaz de transformar o cenário local, gerando oportunidades e melhor qualidade de vida para a população”, complementa Alceu Caldeira.

Segundo Eduardo Burle, superintendente técnico-comercial da divisão de Engenharia e Serviços, o desafio foi recebido com entusiasmo.

“Ficamos muito satisfeitos em ter sido escolhidos para essa obra, após um processo técnico que avaliou propostas e metodologias de execução. Construir um projeto que beneficiará diretamente a população do Sertão nos enche de orgulho e está totalmente alinhado aos nossos princípios de ESG”, afirma.

O executivo também ressalta que a expertise da Pernambuco Construtora em grandes empreendimentos foi determinante para a confiança da instituição.

“Estamos há 58 anos no mercado, com um portfólio sólido que inclui centros educacionais, hospitais, refinarias, hotéis e obras de infraestrutura. Isso nos permite atuar com segurança mesmo em regiões remotas, como Buíque, onde os desafios logísticos são maiores”, explica Burle. Os serviços preliminares foram iniciados em setembro, e a obra principal começa ainda este mês, com previsão de conclusão em nove meses.

