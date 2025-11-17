A- A+

AÇÃO Projeto social do Caxangá Golf & Country Club incentiva disciplina e cidadania através do esporte Há vagas disponíveis para as modalidades de golfe, tênis e beach tennis

O Projeto Social Atleta Caxangá é uma iniciativa do Caxangá Golf & Country Club que oferece aulas nas modalidades golfe, tênis, beach tennis e hipismo, com turmas voltadas para jovens de 9 a 16 anos, criado com o objetivo de proporcionar o acesso à prática esportiva para crianças e adolescentes da rede pública de ensino. Atualmente, o projeto atende 60 alunos, todos regularmente matriculados na rede pública de ensino.

Essa iniciativa vem transformando vidas por meio do esporte e o sucesso do projeto já pode ser observado dentro e fora do clube. Na 40ª edição do Aberto do Caxangá, sete estudantes do projeto participaram da competição, por já possuírem índice para disputar em categorias oficiais, sendo dois deles na categoria Scratch M0, o mais alto nível do golfe.

Um dos destaques é Lucas Nascimento, de 18 anos, que começou no projeto aos 12 e que hoje compete na categoria de elite do esporte. Neto de caddie (assistente de golfista) e filho de instrutor de golfe que também começou como caddie, Lucas continua o legado da família que cresceu dentro do Caxangá. Inclusive, no último mês, ele conquistou o segundo lugar no Torneio de Aquiraz, realizado no Ceará.

A presidente do clube, Carolina Sultanum, destaca que o objetivo do projeto é promover o desenvolvimento pessoal e social dos participantes, ela explica: “Queremos incentivar a disciplina, a cidadania e os valores éticos por meio do esporte. O Atleta Caxangá é uma forma de abrir portas e mostrar que, com dedicação, é possível transformar oportunidades em conquistas”.

Cada participante pode se inscrever em apenas uma modalidade por vez e para se candidatar, o responsável pelo aluno deve entrar em contato com a secretaria do Caxangá Golf & Country Club através do número de WhatsApp: (81) 98564-4002.

No momento, ainda há vagas disponíveis para as modalidades de golfe, tênis e beach tennis. A secretaria do clube funciona de domingo a domingo, das 8h às 18h.

Veja também