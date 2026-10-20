A- A+

PRÉ-VESTIBULAR Projeto social oferece 500 vagas para aulão gratuito do Enem na UFPE; saiba mais Promovido pelo Projeto Rumo à Universidade, evento conta com 500 vagas disponíveis

Os estudantes que pretendem ingressar no ensino superior por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) têm a oportunidade de um aulão de revisão do vestibular totalmente gratuito, que ocorre no último sábado deste mês de outubro (31), às 9h, no Clube Universitário da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), localizado no bairro da Cidade Universitária, Zona Oeste do Recife.

A iniciativa é promovida pelo Projeto Rumo à Universidade (PRU) e busca reforçar os conteúdos cobrados na prova.

A programação conta com aulas de revisão, resolução de questões, apresentações musicais e premiações.

Além disso, as inscrições são gratuitas e devem ser realizadas por meio do Sympla.

As vagas são limitadas a 500 participantes, e o preenchimento será feito de acordo com a ordem de inscrição pela plataforma.

A ação preparatória é voltada prioritariamente a estudantes de periferias e integrantes de famílias de baixa renda que buscam ingressar no ensino superior.

No entanto, pessoas que não se enquadram nesse perfil também podem se inscrever, desde que seja respeitada a disponibilidade de vagas e a ordem de inscrição.

A proposta busca reunir atividades de preparação para o exame e momentos de integração entre os participantes, em uma iniciativa voltada a quem busca uma vaga na universidade.

O aulão faz parte das ações do Projeto Rumo à Universidade, iniciativa dedicada à preparação de estudantes para o ingresso no ensino superior.

Outras informações sobre a agenda do evento podem ser consultadas no perfil do projeto no Instagram.

Serviço:

Aulão PRU Show Enem 2026

Local: Clube Universitário da UFPE, Recife (PE)

Data: Sábado, 31 de outubro

Horário: 9h

Endereço: Avenida Jornalista Aníbal Fernandes - Cidade Universitária, Recife

Veja também