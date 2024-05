A- A+

DIA DAS MÃES Projeto social oferece serviços gratuitos para mães e cuidadoras de crianças com autismo Serão ofertados, no domingo (25), os serviços de dentista, corte de cabelo, design de sobrancelha, palestras, nutricionista, psicólogo, unhas, entre outros

No próximo domingo (25), a partir das 14h, o projeto social Cuidando de Quem Cuida, traz a segunda edição do evento que atende mães e cuidadoras de pessoas atípicas que precisam de apoio.



Serão ofertados na Igreja Evangelho Quadrangulares, em Piedade, os serviços de dentista, corte de cabelo, design de sobrancelha, palestras, nutricionista, psicólogo, unhas, entre outros.

"O mês de maio é dedicado a elas, às mães. Ainda mais daquelas que abdicam de tudo pelo bem-estar de seus filhos. Quando se trata de uma luta pela inclusão e respeito às crianças autistas, o amor de uma mãe vai além. Foi pensando nisso que criamos esse evento", afirmou a coordenadora da ação, a Pastora Flávia Santos.

De acordo com a coordenadora, a iniciativa visa dar atenção às mães que não têm o tempo necessário para o autocuidado já que se dedicam a família e, em especial, ao desenvolvimento do filho.



A pastora também é responsável por diversas outras ações que promovem a inclusão de crianças autistas, como o projeto “Igreja Quadrangular Kids”. A ideia é mostrar que o lugar da pessoa com TEA é em toda parte, inclusive na igreja, e sensibilizar a sociedade sobre importância de acolher os pequenos, auxiliares e pais de crianças com Transtorno Espectro Autista (TEA).

