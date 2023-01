Projeto social oferta cursos gratuitos de música para crianças, adolescentes e adultos no Recife

A- A+

Dar o primeiro passo na educação musical é o sonho de muitos jovens e adultos, que aguardam por uma oportunidade para imegir na quarta arte clássica. Pensando nisso, a Sustenido Organização Social de Cultura, através do Projeto Musicou, oferece mais de duzentas vagas para cursos gratuitos de música no Recife.

Os cursos de iniciação musical, coral, percussão e acordeão contemplam adultos, adolescentes e crianças a partir dos seis anos. Não é necessário comprovar conhecimento prévio de música e nem de instrumentos musicais.

Os cursos são ofertados nos núcleos do projeto nos bairros da Linha do Tiro, Zona Norte do Recife, e Ilha Joana Bezerra, área central da capital.

No núcleo da Linha do Tiro, as aulas ocorrem nas quartas e sextas-feiras, das 13h30 às 17h30. Já na Ilha Joana Bezerra, as aulas são ministradas nas terças e quintas, das 13h30 às 17h30. As matrículas no núcleo da Linha do Tiro tiveram início nesta segunda-feira (9), enquanto na Ilha Joana Bezerra se iniciam na próxima terça (17).

Para se candidatar as vagas, é necessário se dirigir presencialmente ao núcleo de preferência. Antes da efetivação da matrícula é possível agendar uma aula experimental.

Serviço:

Aulas de música gratuitas no Recife

Núcleo Musicou Recife “Eduardo Campos”

Endereço: Avenida Aníbal Benévolo, S/N --Linha do Tiro -- CEP 52131-000

Matrículas: A partir de 9 de janeiro

Núcleo Musicou Recife 2 “Dom Helder Câmara”

Endereço: Rua Lourenço de Sá, 140 -- Ilha Joana Bezerra

Matrículas: A partir de 17 de janeiro

