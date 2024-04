A- A+

Sertão de Pernambuco Projeto social precisa de doações para a 4ª edição do evento de ações e serviços "Mães Sertanejas" Realizado por voluntários do Projeto Ação, o evento ofererá um almoço especial, além de ações de atendimento médico e odontológico, e estética, como corte de cabelo e manicure

Cerca de 100 mulheres, junto às famílias, que vivem na zona rural da cidade de Santa Filomena, no Sertão de Pernambuco, terão um dia diferente neste domingo (4), com um almoço especial, ações de atendimento médico e odontológico, e estética, como corte de cabelo e manicure, na 4ª edição do “Mães Sertanejas”

O evento é realizado por voluntários do Projeto Ação, organização social voltada para causas de pessoas em situação de extrema vulnerabilidade social, que estão ajustando os últimos detalhes para a realização da 4ª edição. Mas para conseguir realizar todas essas atividades, os voluntários estão em busca de doações e recursos.

Campanha

Desde abril, os integrantes da organização deram início a uma campanha para arrecadar a verba que vai possibilitar o desenvolvimento das atividades previstas.



O objetivo é que ações se estendam aos familiares dessas mulheres, por meio da doação de brinquedos para as crianças, roupas e alimentação para todas as famílias presentes.



Os interessados em contribuir com a iniciativa podem entrar em contato com o projeto através do perfil @projetoação, no Instagram, ou pelo telefone: 81 9 8684.4755.

Através desses contatos, quem tiver interesse também pode se cadastrar para atuar como voluntário no dia do evento.

Mães Sertanejas

Este ano, os voluntários do Projeto Ação pretendem ampliar o alcance da campanha “Mães Sertanejas” e conseguir doações para dois projetos sociais que já atuam na cidade.

Segundo Pedro Barros, coordenador do Projeto Ação, além de donativos como roupas, brinquedos e materiais de higiene pessoal, a principal preocupação dos voluntários é quanto à arrecadação dos alimentos, possibilitando segurança alimentar às famílias cadastradas na campanha.

“Nosso objetivo é oferecer a essas mulheres tranquilidade quanto à segurança alimentar, durante um maior período de tempo possível. Para que elas possam minimizar a angústia e a preocupação com a falta de alimentos. Como elas irão se sentir valorizadas no Dia das Mães, se quando elas olham para dentro de casa não há comida, ou falta de tudo para os filhos? Então, primeiro, vamos garantir esse alimento e garantindo isso, elas vão poder curtir esse dia tão especial”, ressaltou o coordenador.

Iniciativas

Uma dessas iniciativas é liderada pelo pároco de Santa Filomena, padre Israel, e oferece aulas de artes marciais, música e reforço escolar para crianças e adolescentes da cidade. A iniciativa, que ainda não foi batizada, precisa de um tatame para aulas de judô e taekwondo, além de materiais escolares, violões e um teclado para a escolinha de música.

No projeto "As Missões Além das Possibilidades", liderado pelo pastor Alexandro, que atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilizade social, pricipalmente da zona rural da cidade, as necessidades são múltiplas; como a aquisição de materiais esportivos e fardos de comida para a alimentação das crianças. Além, também, de itens de higiene pessoal e materiais escolares.

"A nossa ação pretende reduzir as dificuldades do dia a dia desses dois projetos, além de ampliar o raio de atuação deles. Cada uma das iniciativas tem necessidades específicas. Mas, no caso do ‘As Missões Além das Possibilidades’, ainda queremos presenteá-los com uma televisão para agregar na educação oferecida no local, onde existe um reforço escolar de contra turno”, destaca Pedro Barros.

Santa Filomena

A cidade de Santa Filomena fica localizada na divisa entre Pernambuco e o Piauí, e está a 716 km do Recife. No último Censo, realizado em 2010, o munícipio foi classificado com o quinto menor IDH do Estado e um dos mais pobres do País.



A realidade dos moradores do local colocou Santa Filomena na rota dos integrantes do Projeto Ação. Desde abril, o grupo vem atuando no município, realizando o cadastramento das famílias e identificando quais atividades podem atender melhor a população.



Nas três primeiras edições, a campanha Mães Sertanejas passou pelas cidades de Ibimirim, Carnaubeira da Penhas e Manari, onde foram contempladas, ao todo, mais de 80 famílias.

Veja também

DESABAMENTO Teto de escola desaba, em São Lourenço da Mata, na madrugada desta segunda (29); veja imagens