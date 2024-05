Projeto social vai oferecer atendimento de saúde multidisciplinar a preços populares

A- A+

Atravessar as barreiras impostas pela desigualdade social, oferecendo acesso à saúde de qualidade à população de baixa renda. Este é um dos objetivos do projeto Ser + Saúde Mental, iniciativa formada por profissionais que atuam em diversas áreas e que começa a funcionar no Recife, nos próximos dias.



O projeto, liderado pelo psicólogo e terapeuta Manoel Neto, vai reunir serviços como psicologia, psiquiatria, psicopedagogia, nutrição e fonoaudiologia. Todos com consultas e sessões a preços populares.



"Na minha trajetória como profissional, percebi a necessidade de desenvolver iniciativas que pudessem oferecer cuidados com saúde mental da população menos favorecida. Foi quando pensei em juntar uma equipe multidisciplinar para atuar de maneira conjunta, levando atendimento de qualidade para pessoas que muitas vezes não tem acesso a esse tipo serviço", explica o coordenador do projeto, o psicólogo Manoel Neto.

Atendimentos

De acordo com Manoel, o serviço poderá ser utilizado por pessoas de qualquer idade. Para isso, os interessados devem preencher um formulário socioeconômico e comprovar que se enquadram em situação de vulnerabilidade social.



Para as áreas de psicologia, psiquiatria e nutrição, os atendimentos acontecerão, exclusivamente, de forma on-line. Já as sessões de terapia ABA, fonoaudiologia e psicopedagogia, ocorrerão de forma presencial, no bairro de Casa Amarela, na Zona Norte do Recife.



Os interessados em utilizar os serviços devem entrar em contato com o projeto através do perfil no Instagram (@sermaisaudemental). Por meio da página na rede social, o público também tem acesso a outras informações sobre a iniciativa e detalhes sobre os profissionais que compõe a ação.



“A expectativa é que possamos agregar positivamente, e que o projeto alcance todo o mundo. Afinal, a ideia central é oferecer um serviço de saúde multidisciplinar de forma prática e acessível a todos”, conclui Neto.

