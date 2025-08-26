Projeto Sons de Cuidado leva música a enfermarias do Hospital da Pessoa Idosa para animar pacientes
A ação conta com apresentações no hospital que fica na Estância, Zona Sul do Recife, nesta quarta-feira (27), a partir das 15h
O Hospital Eduardo Campos da Pessoa Idosa (HECPI), que está localizado no bairro da Estância, na Zona Sul do Recife, está realizando uma ação para proporcionar um momento mais humanizado nas enfermarias.
Trata-se do projeto Sons de Cuidado, que levará músicos para o hospital nesta quarta-feira (27), a partir das 15h.
Bem-estar, redução de estresse gerado pela hospitalização e fortalecimento de vínculos são alguns dos benefícios provocados pela iniciativa, que também percorre UTIs e leva a música para pacientes e acompanhantes como uma ferramenta terapêutica.
Essa atitude está alinhada aos princípios da Política Nacional da Humanização (PNH).
Os responsáveis pelas apresentações são os músicos Moab Nascimento, que toca o trombone, Ricardo Lima, no violão, e Sílvio Braga, conhecido como Siri do Cavaco, responsável pelo cavaquinho.
Com performances planejadas e respeitosas para o contexto clínico, o Sons de Cuidado promete acolher as pessoas presentes no momento e tornar a experiência hospitalar mais leve.
Serviço
Projeto Sons de Cuidado leva música a enfermarias do Hospital da Pessoa Idosa
Quando: quarta-feira, 27 de agosto
Onde: Hospital Eduardo Campos da Pessoa Idosa (HECPI) - Av. Recife, 810 - Estância, Recife - PE, 50870-901
Que horas: 15h
