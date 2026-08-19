A- A+

TRILHAS DA PELVE Oficinas de rebolado na Rede Compaz do Recife têm inscrições abertas; saiba como fazer Inscrições para o ciclo de oficinas itinerante vão até 3 de outubro com 20 vagas por turma

As inscrições para o ciclo de oficinas de rebolado itinerantes “Trilhas da Pelve”, projeto idealizado e coordenado pela dançarina Vivian Marvel, já estão abertas. Ao total, serão oferecidas 20 vagas, por turma, voltadas para pessoas interessadas em dança no Recife.

A formação gratuita irá ocupar seis unidades da Rede de Centros Comunitários da Paz (Compaz), localizadas nas Zonas Norte, Oeste e Sul da capital pernambucana.

O ciclo de oficinas começa em 5 de setembro e vai até 11 de outubro, com encerramento sempre na semana anterior à realização da aula na unidade do Compaz escolhida pelo participante.

Segundo a ementa, a oficina tem duração de 4 horas, com realização em dois dias, aos finais de semana. Atuando como facilitadora, Vivian abordará danças pélvicas utilizando uma metodologia teórica e prática nos dois dias de realização.

“Nosso intuito é democratizar o acesso à cultura para diferentes áreas do Recife, principalmente nas áreas ocupadas pela Rede Compaz, que são áreas de grandes periferias, onde mais circulam e são difundidas linguagens pélvicas originais do Recife”, afirma.



Para se inscrever, os interessados devem acessar o formulário neste link e escolher a oficina no Compaz de seu interesse.

A profissional, que também é agente territorial do Ministério da Cultura, ainda acrescenta que a iniciativa direciona a conexão das pessoas da comunidade por meio da dança.

“Nosso objetivo é fazer um resgate da ancestralidade pélvica por meio das oficinas para que essas pessoas possam se identificar tanto com as movimentações como também construir um mapa de identificação com o território que habitam”, explica a dançarina.

Como se inscrever

Cada oficina do “Trilhas da Pelve” terá um formulário on-line de inscrição, com disponibilidade de 20 vagas destinadas a artistas da dança, teatro e performance, com idades entre 18 e 70 anos. As candidaturas encerram sempre na semana anterior à realização da aula.

Para realizar a seleção, serão priorizadas as inscrições de pessoas negras e indígenas, pessoas da comunidade LGBTQIAPN+, residentes nas imediações do Compaz e artistas periféricos e/ou em condição de vulnerabilidade.

Além disso, haverá a reserva exclusiva de cinco vagas para artistas com deficiência auditiva em cada oficina. Para garantir a participação dessas pessoas, a formação contará com intérpretes de Língua Brasileira de Sinais (Libras).

As listas com as pessoas selecionadas serão divulgadas semanalmente no perfil do projeto no Instagram do Trilhas da Pelve.

A comunicação com as pessoas selecionadas também será realizada por mensagem via e-mail e Whatsapp solicitando a confirmação da vaga em até dois dias.

Confira a programação do Trilhas da Pelve:

Compaz Ariano Suassuna (Cordeiro)

Oficina marcada para os dias 05 e 06/09

Inscrições disponíveis no formulário até o dia 29/08

Compaz Eduardo Campos (Linha do Tiro)

Oficina marcada para os dias 12 e 13/09

Inscrições disponíveis no formulário até o dia 05/09

Compaz Leda Alves (Pina)

Oficina marcada para os dias 19 e 20/09

Inscrições disponíveis no formulário até o dia 12/09



Compaz Miguel Arraes (Madalena)

Oficina marcada para os dias 26 e 27/09

Inscrições disponíveis no formulário até o dia 19/09

Compaz Dom Hélder Câmara (Ilha Joana Bezerra)

Oficina marcada para os dias 03 e 04/10

Inscrições disponíveis no formulário até o dia 26/09

Compaz Paulo Freire (Cohab)

Oficina marcada para os dias 10 e 11/10

Inscrições disponíveis no formulário até o dia 03/10

Conteúdo

O “Trilhas da Pelve” será realizado em seis finais de semana em unidades da Rede Compaz com carga horária dividida em dois dias.



O primeiro momento contará com a explanação teórica que aborda as histórias, povos de origem, contextos de surgimento, principais personalidades e curiosidades entre as expressões.

Já na experimentação prática, as pessoas participantes irão explorar as possibilidades da própria pelve, além de encontrar a ancestralidade presente na região com movimentos básicos, reconhecimento anatômico e fluxo expressivo.

No segundo dia, Marvel conduz uma discussão técnica, desenvolvendo uma coreografia e caminhos criativos para expressão autêntica da dança.

Para isso, o ponto de partida sempre será a identidade ancestral dos participantes. Desse modo, a prática consistirá na experimentação das técnicas, passos e movimentos específicos do Twerk, Brega Funk e Funk.

“O projeto ainda prevê uma expansão, no qual o objetivo é construir uma grande cartografia para mapear e documentar a existência dessas linguagens pélvicas dentro do Recife, principalmente por ser um lugar que tem uma linguagem original, que é o Brega Funk. Diante disso, a gente consegue ver as diferenças de cada região, assim como as contribuições, principalmente, dentro dessas periferias que fomentam de uma forma tão rica essa linguagem que domina o mundo inteiro atualmente”, detalha a artista.

Para conclusão das oficinas, os inscritos construirão obras coreográficas e performáticas, com a possibilidade de acrescentar outras expressões de arte, como teatro e música.



O resultado do estudo será apresentado na 2ª edição da Mostra de Danças Pélvicas, marcada para o mês de novembro em data e local a divulgar. Os participantes presentes em 80% da carga horária receberão certificado.

Veja também