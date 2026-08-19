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TRILHAS DA PELVE

Oficinas de rebolado na Rede Compaz do Recife têm inscrições abertas; saiba como fazer

Inscrições para o ciclo de oficinas itinerante vão até 3 de outubro com 20 vagas por turma

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Projeto "Trilhas da Pelve" será realizado em seis finais de semana em unidades da Rede Compaz no RecifeProjeto "Trilhas da Pelve" será realizado em seis finais de semana em unidades da Rede Compaz no Recife - Foto: Maya Santos/Divulgação

As inscrições para o ciclo de oficinas de rebolado itinerantes “Trilhas da Pelve”, projeto idealizado e coordenado pela dançarina Vivian Marvel, já estão abertas. Ao total, serão oferecidas 20 vagas, por turma, voltadas para pessoas interessadas em dança no Recife.

A formação gratuita irá ocupar seis unidades da Rede de Centros Comunitários da Paz (Compaz), localizadas nas Zonas Norte, Oeste e Sul da capital pernambucana.

O ciclo de oficinas começa em 5 de setembro e vai até 11 de outubro, com encerramento sempre na semana anterior à realização da aula na unidade do Compaz escolhida pelo participante. 

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Segundo a ementa, a oficina tem duração de 4 horas, com realização em dois dias, aos finais de semana. Atuando como facilitadora, Vivian abordará danças pélvicas utilizando uma metodologia teórica e prática nos dois dias de realização.

“Nosso intuito é democratizar o acesso à cultura para diferentes áreas do Recife, principalmente nas áreas ocupadas pela Rede Compaz, que são áreas de grandes periferias, onde mais circulam e são difundidas linguagens pélvicas originais do Recife”, afirma.

Para se inscrever, os interessados devem acessar o formulário neste link e escolher a oficina no Compaz de seu interesse.

A profissional, que também é agente territorial do Ministério da Cultura, ainda acrescenta que a iniciativa direciona a conexão das pessoas da comunidade por meio da dança.

“Nosso objetivo é fazer um resgate da ancestralidade pélvica por meio das oficinas para que essas pessoas possam se identificar tanto com as movimentações como também construir um mapa de identificação com o território que habitam”, explica a dançarina.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Como se inscrever
Cada oficina do “Trilhas da Pelve”  terá um formulário on-line de inscrição, com disponibilidade de 20 vagas destinadas a artistas da dança, teatro e performance, com idades entre 18 e 70 anos. As candidaturas encerram sempre na semana anterior à realização da aula.

Para realizar a seleção, serão priorizadas as inscrições de pessoas negras e indígenas, pessoas da comunidade LGBTQIAPN+, residentes nas imediações do Compaz e artistas periféricos e/ou em condição de vulnerabilidade.

Além disso, haverá a reserva exclusiva de cinco vagas para artistas com deficiência auditiva em cada oficina. Para garantir a participação dessas pessoas, a formação contará com intérpretes de Língua Brasileira de Sinais (Libras).

As listas com as pessoas selecionadas serão divulgadas semanalmente no perfil do projeto no Instagram do Trilhas da Pelve.

A comunicação com as pessoas selecionadas também será realizada por mensagem via e-mail e Whatsapp solicitando a confirmação da vaga em até dois dias.

Confira a programação do Trilhas da Pelve:
Compaz Ariano Suassuna (Cordeiro)
Oficina marcada para os dias 05 e 06/09
Inscrições disponíveis no formulário até o dia 29/08

Compaz Eduardo Campos (Linha do Tiro)
Oficina marcada para os dias 12 e 13/09
Inscrições disponíveis no formulário até o dia 05/09

Compaz Leda Alves (Pina)
Oficina marcada para os dias 19 e 20/09
Inscrições disponíveis no formulário até o dia 12/09

Compaz Miguel Arraes (Madalena)
Oficina marcada para os dias 26 e 27/09
Inscrições disponíveis no formulário até o dia 19/09

Compaz Dom Hélder Câmara (Ilha Joana Bezerra)
Oficina marcada para os dias 03 e 04/10
Inscrições disponíveis no formulário até o dia 26/09

Compaz Paulo Freire (Cohab)
Oficina marcada para os dias 10 e 11/10
Inscrições disponíveis no formulário até o dia 03/10

Conteúdo
O “Trilhas da Pelve” será realizado em seis finais de semana em unidades da Rede Compaz com carga horária dividida em dois dias.

O primeiro momento contará com a explanação teórica que aborda as histórias, povos de origem, contextos de surgimento, principais personalidades e curiosidades entre as expressões.

Já na experimentação prática, as pessoas participantes irão explorar as possibilidades da própria pelve, além de encontrar a ancestralidade presente na região com movimentos básicos, reconhecimento anatômico e fluxo expressivo.

No segundo dia, Marvel conduz uma discussão técnica, desenvolvendo uma coreografia e caminhos criativos para expressão autêntica da dança.

Para isso, o ponto de partida sempre será a identidade ancestral dos participantes. Desse modo, a prática consistirá na experimentação das técnicas, passos e movimentos específicos do Twerk, Brega Funk e Funk.

“O projeto ainda prevê uma expansão, no qual o objetivo é construir uma grande cartografia para mapear e documentar a existência dessas linguagens pélvicas dentro do Recife, principalmente por ser um lugar que tem uma linguagem original, que é o Brega Funk. Diante disso, a gente consegue ver as diferenças de cada região, assim como as contribuições, principalmente, dentro dessas periferias que fomentam de uma forma tão rica essa linguagem que domina o mundo inteiro atualmente”, detalha a artista.  

Para conclusão das oficinas, os inscritos construirão obras coreográficas e performáticas, com a possibilidade de acrescentar outras expressões de arte, como teatro e música.

O resultado do estudo será apresentado na 2ª edição da Mostra de Danças Pélvicas, marcada para o mês de novembro em data e local a divulgar. Os participantes presentes em 80% da carga horária receberão certificado.    

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