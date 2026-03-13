Sex, 13 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta13/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Capacitação

Projeto une arte e sustentabilidade e capacita moradores de comunidade no Recife nesta segunda (12)

Oficinas ensinarão como reaproveitar materiais descartáveis na comunidade da Mangueira da Torre, na Zona Oeste da capital

Reportar Erro
Foto: Leopoldo Conrado Nunes/Cepe

O projeto Galeria Reciclada inicia o ciclo de capacitação de moradores de áreas vulneráveis do Recife na técnica para que possam gerar renda própria com a produção de peças autorais na próxima segunda-feira (16).

A primeira comunidade beneficiada será a Mangueira da Torre, localizada entre os bairros da Torre e Madalena, na Zona Oeste do Recife. 

A ação é de responsabilidade ambiental da Companhia Editora de Pernambuco (Cepe) que utiliza como matéria-prima resíduos (papel) do parque gráfico na criação de peças artísticas e artesanais.

Com duração de cerca de três meses, as oficinas de formação continuada ocorrerão nas segundas e sextas-feiras, das 9h às 11h, na Biblioteca Comunitária Inez Fornari Mangueira da Torre.

Nelas, o coordenador do Galeria Reciclada, Júlio Gonçalves, e uma equipe ensinarão aos moradores como reaproveitar materiais descartáveis, transformando-os em peças artesanais em uma proposta que vem sendo repassada pelo projeto em oficinas realizadas por todo o Estado.

A intenção é que, ao final do ciclo de formação, as peças autorais dos moradores sejam expostas e colocadas para comercialização em eventos que contam com o apoio da UFPE.

Serviço
Aula inaugural do projeto Galeria Reciclada na comunidade da Mangueira da Torre 

Data: 16.03.26, segunda-feira
Horário: 9h às 11h
Local: Biblioteca Comunitária Mangueira da Torre
Endereço: R. dos Angicos, 97-79 - Madalena

Reportar Erro

Veja também

Newsletter