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Capacitação Projeto une arte e sustentabilidade e capacita moradores de comunidade no Recife nesta segunda (12) Oficinas ensinarão como reaproveitar materiais descartáveis na comunidade da Mangueira da Torre, na Zona Oeste da capital

O projeto Galeria Reciclada inicia o ciclo de capacitação de moradores de áreas vulneráveis do Recife na técnica para que possam gerar renda própria com a produção de peças autorais na próxima segunda-feira (16).

A primeira comunidade beneficiada será a Mangueira da Torre, localizada entre os bairros da Torre e Madalena, na Zona Oeste do Recife.

A ação é de responsabilidade ambiental da Companhia Editora de Pernambuco (Cepe) que utiliza como matéria-prima resíduos (papel) do parque gráfico na criação de peças artísticas e artesanais.

Com duração de cerca de três meses, as oficinas de formação continuada ocorrerão nas segundas e sextas-feiras, das 9h às 11h, na Biblioteca Comunitária Inez Fornari Mangueira da Torre.

Nelas, o coordenador do Galeria Reciclada, Júlio Gonçalves, e uma equipe ensinarão aos moradores como reaproveitar materiais descartáveis, transformando-os em peças artesanais em uma proposta que vem sendo repassada pelo projeto em oficinas realizadas por todo o Estado.

A intenção é que, ao final do ciclo de formação, as peças autorais dos moradores sejam expostas e colocadas para comercialização em eventos que contam com o apoio da UFPE.

Serviço

Aula inaugural do projeto Galeria Reciclada na comunidade da Mangueira da Torre

Data: 16.03.26, segunda-feira

Horário: 9h às 11h

Local: Biblioteca Comunitária Mangueira da Torre

Endereço: R. dos Angicos, 97-79 - Madalena

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