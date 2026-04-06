Projeto V.E.R. inicia consultas oftalmológicas para estudantes e professores em Serra Talhada
Consultas médicas especializadas serão voltadas aos alunos e professores da rede municipal da cidade do Sertão pernambucano
O Projeto V.E.R. (Visão em Rede), ação promovida pela Fundação Altino Ventura (FAV), entra em sua fase decisiva em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, a partir desta segunda-feira (6), com a etapa de consultas médicas especializadas.
As consultas, que serão realizadas pelos médicos da FAV, serão voltadas aos alunos e professores da rede municipal que preencheram os requisitos na fase iniciais do projeto. O cronograma de atendimentos segue até o dia 19 de junho.
Segundo a Fundação Altino Ventura, esta etapa é fundamental para a confirmação de diagnósticos e a posterior entrega gratuita de óculos de grau para aqueles que apresentarem necessidade.
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Com a meta de atingir cerca de 13 mil estudantes e 700 professores, o Projeto V.E.R. busca eliminar barreiras visuais que prejudicam o rendimento escolar.
"Por meio de inovação tecnológica e metodologia humanizada, o projeto leva atendimento qualificado até onde o paciente está, contribuindo para a prevenção da cegueira evitável", destaca a Dra. Liana Ventura, Presidente do Conselho Diretor da FAV.
O projeto integra o programa Juntos pela Saúde, uma iniciativa do BNDES em parceria com a UMANE, com gestão do IDIS e execução da Fundação Altino Ventura.
Convocação e Acesso ao Local
Os pacientes aptos já começaram a receber as convocações individualizadas via e-mail, contendo o dia e o horário agendado. É fundamental que os beneficiários fiquem atentos à caixa de entrada informada no ato do cadastro.
Os atendimentos ocorrerão no auditório da Escola Cônego Torres, com a entrada dos pacientes sendo realizada exclusivamente pelo Ginásio Poliesportivo da instituição.
Consulta de Status via Aplicativo
Para facilitar o acompanhamento, o projeto disponibiliza o App "Projeto A Ver". Através da plataforma, o usuário pode realizar o login para verificar se avançou da triagem para a fase de consulta, além de visualizar o status de seu atendimento e resultados de exames.
O cronograma inicial de consultas contemplará os alunos e profissionais das seguintes instituições:
- Escola Cônego Torres
- Escola Martin Luther King
- Escola Antônio Medeiros
- Escola Guilherme Carry
- Escola São Vicente de Paulo
Serviço
Início da 3ª Etapa do Projeto V.E.R. (Consultas Médicas)
Quando: De 06 de abril a 19 de junho
Onde: Auditório da Escola Cônego Torres (Acesso pelo Ginásio Poliesportivo)
Como consultar: Verifique seu e-mail ou baixe o aplicativo Projeto A Ver