A- A+

Serviço Projeto V.E.R. inicia consultas oftalmológicas para estudantes e professores em Serra Talhada Consultas médicas especializadas serão voltadas aos alunos e professores da rede municipal da cidade do Sertão pernambucano

O Projeto V.E.R. (Visão em Rede), ação promovida pela Fundação Altino Ventura (FAV), entra em sua fase decisiva em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, a partir desta segunda-feira (6), com a etapa de consultas médicas especializadas.



As consultas, que serão realizadas pelos médicos da FAV, serão voltadas aos alunos e professores da rede municipal que preencheram os requisitos na fase iniciais do projeto. O cronograma de atendimentos segue até o dia 19 de junho.



Segundo a Fundação Altino Ventura, esta etapa é fundamental para a confirmação de diagnósticos e a posterior entrega gratuita de óculos de grau para aqueles que apresentarem necessidade.

Com a meta de atingir cerca de 13 mil estudantes e 700 professores, o Projeto V.E.R. busca eliminar barreiras visuais que prejudicam o rendimento escolar.

"Por meio de inovação tecnológica e metodologia humanizada, o projeto leva atendimento qualificado até onde o paciente está, contribuindo para a prevenção da cegueira evitável", destaca a Dra. Liana Ventura, Presidente do Conselho Diretor da FAV.

O projeto integra o programa Juntos pela Saúde, uma iniciativa do BNDES em parceria com a UMANE, com gestão do IDIS e execução da Fundação Altino Ventura.

Convocação e Acesso ao Local

Os pacientes aptos já começaram a receber as convocações individualizadas via e-mail, contendo o dia e o horário agendado. É fundamental que os beneficiários fiquem atentos à caixa de entrada informada no ato do cadastro.

Os atendimentos ocorrerão no auditório da Escola Cônego Torres, com a entrada dos pacientes sendo realizada exclusivamente pelo Ginásio Poliesportivo da instituição.

Consulta de Status via Aplicativo

Para facilitar o acompanhamento, o projeto disponibiliza o App "Projeto A Ver". Através da plataforma, o usuário pode realizar o login para verificar se avançou da triagem para a fase de consulta, além de visualizar o status de seu atendimento e resultados de exames.

O cronograma inicial de consultas contemplará os alunos e profissionais das seguintes instituições:

Escola Cônego Torres

Escola Martin Luther King

Escola Antônio Medeiros

Escola Guilherme Carry

Escola São Vicente de Paulo

Serviço

Início da 3ª Etapa do Projeto V.E.R. (Consultas Médicas)

Quando: De 06 de abril a 19 de junho

Onde: Auditório da Escola Cônego Torres (Acesso pelo Ginásio Poliesportivo)

Como consultar: Verifique seu e-mail ou baixe o aplicativo Projeto A Ver

Veja também