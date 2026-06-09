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Projeto V.E.R recebe visita do IDIS para acompanhar ações de saúde ocular em Serra Talhada

Comitiva do IDIS acompanha ações do Projeto Visão Em Rede e participa de agenda que inclui exames oftalmológicos e lançamento da Carteira de Saúde Ocular

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Projeto Visão Em Rede (V.E.R.)Projeto Visão Em Rede (V.E.R.) - Foto: Ana Silva / Ascom FAV

O Projeto Visão Em Rede (V.E.R.) iniciou nesta terça-feira (9), em Serra Talhada, no Agreste de Pernambuco, uma série de visitas de representantes do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social (IDIS). O encontro tem como meta acompanhar de perto os resultados e impactos das ações de saúde ocular desenvolvidas no município.

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O projeto é executado pela Fundação Altino Ventura (FAV) e integra o Programa Juntos pela Saúde, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com gestão do IDIS e parceria da Umane. A proposta pretende ampliar o acesso ao diagnóstico e ao tratamento especializado em saúde ocular.

Pela manhã, por exemplo, a comitiva acompanhou, no auditório do Colégio Municipal Cônego Torres, no bairro de Nossa Senhora da Penha, as atividades da Jornada de Saúde Ocular do Paciente, que inclui exames oftalmológicos destinados a estudantes da rede municipal, alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e avaliações voltadas aos professores. 

Nesta quarta-feira (10) será a vez do lançamento da Carteira de Saúde Ocular e o Concurso Cultural V.E.R e Reconhecimento Escola Destaque, na Escola Nossa Senhora da Penha, no bairro de Tancredo Neves/COHAB. O concurso é destinado aos estudantes, professores, gestores escolares e unidades de ensino da Rede Municipal de Ensino de Serra Talhada.

O objetivo, de acordo com a organização, é “incentivar a expressão artística, cultural e literária da comunidade escolar, promovendo reflexões sobre a importância da saúde ocular, da prevenção e dos cuidados com a visão”. A iniciativa também busca valorizar as experiências vivenciadas pelos participantes,  estimulando a criatividade, o protagonismo estudantil e o engajamento de professores, gestores e estudantes nas ações desenvolvidas pelo projeto”.

Já na quinta (11), a visita será encerrada novamente no Colégio Cônego Torres, com entrevistas institucionais com gestores escolares, pacientes, familiares beneficiados pelo programa e estudantes de Medicina da Universidade de Pernambuco (UPE) e da AESET. O intuito é discutir a relevância do acesso ao diagnóstico precoce e ao tratamento especializado para diferentes condições oftalmológicas.

A programação do Projeto Visão Em Rede (V.E.R.) contará com as presenças da prefeita de Serra Talhada, Márcia Conrado; da presidente da Fundação Altino Ventura, Liana Ventura; do vice-presidente da FAV, Marcelo Ventura Filho; da secretária municipal de Saúde, Lisbeth Rosa; da vice-secretária de Educação, Luana Fernandes; e da agente comunitária de saúde, Coquinha.

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