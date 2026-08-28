A- A+

Pernambuco Projetos de preservação de corais realização ações com incentivo de R$ 25 milhões do BNDES Juntos, os dois projetos realizarão atividades em Fernando de Noronha, na Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais, em Tamandaré e na plataforma continental pernambucana

Dois projetos de preservação de corais em Pernambuco receberão ações de mapeamento e monitoramento da biodiversidade por meio de uma iniciativa do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O anúncio foi feito pela instituição nesta sexta-feira (28), durante o 9º Congresso Brasileiro de Oceanografia (CBO’2026), em Vitória (ES).

As duas operações somarão R$ 50,87 milhões em investimentos totais, dos quais R$ 24,95 milhões são recursos do Fundo Socioambiental do BNDES. Os recursos têm caráter não reembolsável e os dois projetos têm prazo de execução de 36 meses.

Receberão as ações o projeto “De Manuel Luís a Trindade”, executado pela Fundação Espírito-Santense de Tecnologia (FEST), fundação de apoio do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), e “A Virada dos Recifes de Coral – Traçando um Novo Rumo para a Conservação dos Corais no Brasil”, do WWF Brasil e da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza.

No projeto da Fest, o investimento total é de R$ 33,01 milhões, com R$ 16,36 milhões do BNDES e R$ 16,65 milhões de contrapartida com recursos do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), órgão vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA).

A Virada dos Recifes de Coral receberá o investimento total de R$ 17,86 milhões, sendo R$ 8,59 milhões do BNDES, cerca de R$ 5,48 milhões do WWF Brasil e aproximadamente R$ 3,79 milhões da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza.

Juntos, os dois projetos realizarão atividades em Fernando de Noronha, na Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais, em Tamandaré e na plataforma continental do estado. As ações incluem mapeamento e monitoramento de ambientes recifais, avaliação da saúde dos corais, pesquisas sobre resistência ao branqueamento e desenvolvimento de técnicas de reprodução e restauração.

Além de Pernambuco, as iniciativas alcançam Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Bahia e Espírito Santo, percorrendo 3 mil quilômetros da costa brasileira.

“A conservação dos recifes de coral envolve, ao mesmo tempo, proteção da biodiversidade, produção de conhecimento e atividades econômicas ligadas a esses ambientes. Com essas ações, ampliamos o conhecimento sobre esses ecossistemas e as ações voltadas à sua conservação e recuperação”, afirma o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

De Manuel Luís a Trindade

O projeto “De Manuel Luís a Trindade” alcançará 14 unidades de conservação. Pernambuco terá ações na Área de Proteção Ambiental de Fernando de Noronha, no Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha e na Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais, que se estende até Alagoas.

O projeto realizará ainda mapeamento e caracterização de ambientes recifais na plataforma continental de Pernambuco, Alagoas e Sergipe e nos montes submarinos da cadeia de Fernando de Noronha. Serão utilizadas técnicas acústicas, sensoriamento remoto, imageamento e levantamentos de campo.

Os estudos deverão produzir mapas de habitats, batimetria tridimensional, imagens e vídeos de alta resolução e informações para a gestão e conservação dessas áreas.

“O projeto apoiará a capacidade do ICMBio de monitorar os recifes de corais, identificar novas áreas de ocorrência e ampliar as ações de conservação e recuperação desses ecossistemas em unidades de conservação”, afirmou o analista ambiental e coordenador do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Tartarugas Marinhas e Biodiversidade Marinha do Leste (Centro Tamar/ICMBio), João Carlos Thomé.

Outra frente será dedicada à prevenção, detecção precoce e manejo de espécies exóticas invasoras, como o coral-sol e o peixe-leão. O projeto também ampliará ações do Programa Nacional de Monitoramento da Biodiversidade (Programa Monitora) em unidades de conservação marinhas, com aquisição de equipamentos, capacitação de monitores locais e desenvolvimento de protocolo para avaliação da saúde dos corais.

As informações produzidas pelas diferentes frentes serão reunidas em um banco de dados em nuvem e em uma plataforma de acompanhamento dos ambientes coralíneos, com dados atuais e históricos. O sistema será de acesso público e deverá apoiar gestores, pesquisadores e outros usuários no acompanhamento das mudanças nesses ecossistemas.

“A grande importância deste projeto está em transformar a sustentabilidade, o reconhecimento do ambiente e a recuperação em mais do que compromissos: em uma plataforma de inovação voltada ao equilíbrio ecológico, à valorização ambiental e à resiliência dos nossos ecossistemas”, disse a diretora da Fest, Patrícia Bourguignon.

Tamandaré

Uma das áreas de atuação do projeto “A Virada dos Recifes de Coral”, será Tamandaré. A iniciativa dará continuidade ao monitoramento e à restauração de uma área recifal protegida desde 1999, além de realizar estudos sobre qualidade da água, sedimentação, pesca, turismo, entre outros fatores de pressão sobre os corais.

As ações abrangem áreas protegidas como a Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais, o Parque Natural Municipal do Forte de Tamandaré e a APA de Guadalupe. Os pesquisadores têm como objetivo identificar colônias de corais mais resistentes aos episódios de branqueamento e estudar suas características genéticas e fisiológicas.

Entre as técnicas previstas estão fertilização in vitro, criopreservação de gametas e larvas, criação de berçários fora do ambiente marinho e posterior reintrodução dos corais em áreas consideradas prioritárias para restauração.

Também está prevista a criação de um banco de células e gametas de corais brasileiros, para preservação de material genético e apoio a futuras ações de restauração. O projeto fará ainda o mapeamento de áreas prioritárias para conservação e recuperação dos ambientes recifais.

“Os recifes de coral brasileiros estão nos mostrando que não temos mais tempo para trabalhar de forma fragmentada. Quando um recife se perde, não perdemos apenas a biodiversidade: aumentamos a vulnerabilidade das cidades e comunidades costeiras e comprometemos fontes de alimento e renda de milhares de pessoas. A Virada dos Recifes nasce com a ambição de ajudar o Brasil a proteger o que ainda está saudável, restaurar áreas degradadas e dar escala a uma agenda de conservação fundamental capaz de responder à velocidade das mudanças que já estamos vendo no oceano”, afirma Mauricio Voivodic, diretor-executivo do WWF-Brasil.

As ações em Tamandaré serão desenvolvidas com participação da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), do Instituto Recifes Costeiros (IRCOS), do Reef Bank e do Centro de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Marinha do Nordeste (CEPENE), do ICMBio. O programa Maré de Ciência, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), participará de atividades de cultura oceânica, educação e aproximação entre ciência e políticas públicas.

Incentivo

O projeto do WWF Brasil e da Fundação Grupo Boticário prevê ainda formação de professores e educadores, desenvolvimento de materiais didáticos, atividades em Escolas Azuis, programas de ciência cidadã e dez clubes de ciência em cultura oceânica. Também está prevista a formação de uma rede de instituições que atuam na conservação de corais no Brasil.

Entre os resultados previstos estão diagnósticos e monitoramentos dos ecossistemas recifais, identificação de áreas prioritárias para conservação e restauração, desenvolvimento de tecnologias de reprodução e recuperação de corais e implantação e ampliação de ações de restauração.

“Trabalhar com a repovoação de espécies e com a proteção das áreas existentes é tão importante quanto atuar em bacias hidrográficas de rios que desaguam nessas regiões e também podem comprometer a saúde desses ecossistemas essenciais”, afirmou a gerente de Conservação da Biodiversidade da Fundação Grupo Boticário, Marion Silva.

BNDES Corais

Os projetos foram selecionados na chamada pública BNDES Corais, criada para reduzir perdas e promover a recuperação de corais rasos e bancos de corais ao longo de cerca de 3 mil quilômetros da costa brasileira, entre o Maranhão e o Espírito Santo.



Com as novas operações, a iniciativa passa a reunir sete projetos aprovados, que somam cerca de R$ 108,5 milhões em investimentos, dos quais aproximadamente R$ 53,7 milhões correspondem a recursos do BNDES e R$ 54,9 milhões a contrapartidas dos parceiros.

Os dois projetos também se relacionam a políticas e estratégias nacionais de conservação dos ambientes coralíneos. O “De Manuel Luís a Trindade” está alinhado ao Plano de Ação Nacional para Conservação de Ambientes Coralíneos (PAN Corais) e ao Programa Nacional de Monitoramento da Biodiversidade (Programa Monitora).

Já “A Virada dos Recifes de Coral”, do WWF Brasil e da Fundação Grupo Boticário, prevê apoio à implementação da Estratégia Nacional para Conservação de Recifes de Coral, em articulação com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA).

Recifes de coral

Os recifes de coral abrigam mais de 25% da vida marinha e prestam serviços ambientais como proteção da costa, manutenção da biodiversidade, segurança alimentar e geração de renda para comunidades ligadas à pesca e ao turismo.

Ao mesmo tempo, esses organismos estão entre os ecossistemas mais vulneráveis às mudanças climáticas, ao aumento da temperatura dos oceanos, à poluição e a outras pressões sobre a zona costeira.

Veja também