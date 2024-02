A- A+

Estados Unidos Promotor-geral de Manhattan pede ordem de silêncio contra Trump em caso criminal antes do julgamento Se aprovada, ordem impediria ex-presidente dos EUA a "fazer ou instruir outras pessoas a fazer" declarações sobre testemunhas a respeito de seu papel no caso

Promotores de Manhattan pediram, nesta segunda-feira, ao juiz que está supervisionando o processo criminal contra Donald Trump que proíba o ex-presidente de atacar testemunhas ou expor a identidade dos jurados. As solicitações observaram o "histórico de longa data do Sr. Trump de atacar testemunhas, investigadores, promotores, juízes e outros envolvidos em processos legais contra ele".

Ao delinear uma ordem de silêncio elaborada de forma restrita, o escritório do procurador-geral distrital de Manhattan, Alvin Bragg, seguiu de perto os termos de uma ordem semelhante mantida por um tribunal federal de recursos em Washington em outro caso criminal de Trump.

A ordem de silêncio no caso de Manhattan, se o juiz aprová-la, impediria Trump de "fazer ou instruir outras pessoas a fazer" declarações sobre testemunhas a respeito de seu papel no caso. Bragg também pediu que Trump fosse impedido de comentar sobre os promotores do caso, bem como sobre os membros da equipe do tribunal.

Bragg quer que o juiz, Juan Merchan, também proteja os jurados. Seus promotores pediram que Trump fosse impedido de revelar publicamente suas identidades. E embora o ex-presidente e sua equipe jurídica possam saber os nomes deles, pediu que seus endereços fossem mantidos em segredo.

O processo criminal de Manhattan foi o primeiro dos quatro processos contra Trump a ser registrado. No ano passado, a promotoria acusou Trump de 34 crimes, dizendo que ele havia orquestrado o encobrimento de um possível escândalo sexual com uma estrela pornô que poderia ter prejudicado sua campanha presidencial de 2016. O julgamento está programado para começar em 25 de março.

Os advogados de Trump provavelmente se oporão à ordem de silêncio e poderão recorrer se o juiz Merchan a adotar.

O ex-presidente tem se divertido com os ataques públicos ao seu ex-conselheiro, Michael Cohen, que agora é uma das principais testemunhas de Bragg. Cohen pagou US$ 130 mil (cerca de R$ 650 mil) em suborno à estrela pornô Stormy Daniels para silenciar sua história de um caso extraconjugal com Trump e foi posteriormente reembolsado pelo ex-presidente.

Em sua própria petição nesta segunda-feira, a equipe de defesa de Trump pediu que o juiz impedisse Cohen de testemunhar.

"Michael Cohen é um mentiroso", escreveram os advogados do ex-presidente, acusando Cohen de perjúrio no julgamento de fraude civil de Trump e dizendo que suas declarações públicas indicavam que ele planejava mentir novamente — apesar de o juiz do caso de fraude civil ter concluído que Cohen tinha sido confiável e "dito a verdade".

"À medida que a data de 25 de março se aproxima, Donald e sua equipe jurídica de desajustados tentarão inventar novas maneiras de atrasar esse caso", rebateu Cohen rebateu também nesta segunda-feira, em uma mensagem de texto.

