Promotor que apresentou foro íntimo para deixar caso de médico condenaria Danilo Paes, diz advogado

Assistente de acusação no Caso Aldeia, o advogado Carlos André Dantas revelou, com exclusividade à Folha, que a justificativa do foro íntimo apresentada pelo promotor de Justiça André Rabelo para se afastar do caso, se deu por discordar do posicionamento do outro promotor, Leandro Guedes, ao inocentar Danilo Paes de ter participado do crime que tirou a vida do médico cardiologista Denirson Paes.

O advogado contou que quando recebeu uma mensagem de Guedes, no último domingo (22), dois dias antes de o júri popular ser iniciado, estranhou a tomada de decisão do colega, que se mostrou pronto a pedir pela inocência de Danilo Paes.

"Me causou estranheza. Ele passou seis meses com o processo e construiu uma tese comigo com reuniões com testemunhas, peritos e médicos legistas, além do pessoal da polícia que investigou. Na véspera, recebi mensagem dele dizendo que iria pedir absolvição", disse de início.

Foi quando perguntou pelo outro promotor do caso, André Rabelo, e decobriu que ele não estava alinhado com a decisão e se retirou, alegando foro íntimo.

"Respeitei a situação e perguntei sobre André (Rabelo), nomeado pelo procurador-geral como o outro promotor, e ele disse que André não iria participar. Ele dispensou o outro promotor e disse que o titular (da Vara) era ele e que não precisava de André", afirmou.

Dantas chegou a conversar com Rabelo após ficar ciente do afastamento. Foi assim que soube que os dois profissionais tinham posicionamentos diferentes diante do então réu, Danilo Paes.

"Ele (André Rabelo) falou comigo e disse que não comungava da tese dele (Leandro Guedes), porque iria pedir condenação. Disse que como discordava totalmente, não teria condições de ter dois representantes do Ministério (Público de Pernambuco) com uma opinião divergente. E como ele era titular da Vara, tinha mais prerrogativa", detalhou.

"O foro íntimo, na verdade, era não concordar com o promotor e endossar o que ele quer só porque era titular da Vara. André Rabelo prefeiu se retirar por uma questão de ética", definiu Dantas.

*Foro íntimo, segundo o aplicativo e site jurídico JurisHand, "refere-se às convicções e opiniões pessoais, internas e subjetivas de um indivíduo, especialmente no contexto da tomada de decisões por juízes e membros do Poder Judiciário".

A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com os promotores Leandro Guedes e André Rabelo, mas não obteve respostas até a publicação da matéria acima.

