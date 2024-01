A- A+

O promotor de Justiça que sacou uma arma para um homem em uma academia no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, e uma mulher que estava com ele no momento da confusão, procuraram a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE).

O caso aconteceu por volta das 21h30 da segunda-feira (29) e foi filmado por frequentadores do local. As imagens, publicadas pela Folha de Pernambuco, mostram quando o promotor, acompanhado de uma mulher, saca o revólver e aponta para um aluno. A situação foi controlada pela segurança privada da academia sem o acionamento da Polícia Militar.

Segundo a PCPE, o casal registrou um boletim de ocorrência na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, localizada no bairro de Santo Amaro, na área central da capital, mas não quis representar criminalmente contra ninguém.

A corporação também informou que o homem ameaçado na academia não registrou queixa sobre o ocorrido até o momento. O caso está sendo investigado pela Corregedoria do Ministério Público de Pernambuco (MPPE).

"A Corregedoria-Geral do Ministério Público de Pernambuco abriu um procedimento preparatório assim que tomou conhecimento do vídeo que mostra um homem identificado como Promotor de Justiça, sacando uma arma de fogo em uma academia de ginástica no bairro de Boa Viagem, no Recife. No momento, a Corregedoria está coletando as informações sobre o ocorrido. Como estabelece a Lei Complementar nº 12/1994 e o Regimento Interno, os procedimentos da Corregedoria têm caráter sigiloso", disse o MPPE.

