A- A+

Internacional Promotora eleitoral fica ferida em ataque armado na Guatemala A Guatemala, que enfrenta uma onda de violência, elegerá em junho do próximo ano o sucessor de Arévalo, além de deputados e prefeitos

Uma promotora especializada em crimes eleitorais ficou ferida nesta terça-feira (17) em um ataque armado na capital da Guatemala, em meio ao agravamento da violência neste país, que realizará eleições gerais em 2027, informaram as autoridades.

A promotora, identificada pela imprensa local como Liseth Mazariegos, foi atacada por homens em uma motocicleta quando se dirigia ao trabalho, segundo o governo e o Ministério Público.

O governo de Bernardo Arévalo condenou "energicamente" o atentado, que, segundo um comunicado, constitui "uma grave agressão não apenas contra uma integrante do sistema de Justiça, mas também contra as instituições democráticas e o Estado de Direito".

O Ministério Público, por sua vez, afirmou que se tratou de uma "agressão" contra "todo o setor da Justiça" e advertiu que "nenhum ato de violência deterá nem afetará" seu trabalho de investigação e persecução penal.

"A resposta (...) será proporcional a essa gravidade: está sendo realizada a investigação correspondente para esclarecer os fatos e identificar os responsáveis", acrescentou em comunicado.

A Guatemala, que enfrenta uma onda de violência, elegerá em junho do próximo ano o sucessor de Arévalo, além de deputados e prefeitos.

No início de novembro, o deputado opositor Julio Portillo e três policiais foram mortos a tiros no departamento de Zacapa (leste), uma região onde atua um cartel do narcotráfico recentemente designado como grupo terrorista pelos Estados Unidos.

Arévalo decretou no sábado estado de sítio em Zacapa e no departamento vizinho de Izabal para conter a violência.

Veja também