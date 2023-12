Promotores consultam o Supremo dos EUA sobre a possível imunidade de Trump

Promotores federais questionaram a Suprema Corte de Justiça dos Estados Unidos se o ex-presidente Donald Trump tem alguma imunidade que a impeça de ser processada por conspirar para alterar os resultados das eleições de 2020.

“Este caso traz uma questão fundamental no coração de nossa democracia: se um ex-presidente é absolutamente imune à perseguição federal por crimes cometidos enquanto estava no exercício da carga”, disse o procurador especial Jack Smith em uma apresentação à Corte.

Smith pediu à Suprema Corte, de maioria conservadora, que decida rapidamente para que o julgamento de Trump possa começar em 24 de março, como está previsto.

“É de importância imperativa pública que as reclamações de imunidade [de Trump] sejam resolvidas por esta Corte e que o julgamento do processado tenha o mais breve possível se sua permissão de imunidade para rejeitada”, disse Smith.

A defesa de Trump busca reiteradamente adiar o julgamento para depois das eleições de 2024 para as quais o ex-presidente republicano quer concorrer.

Os seus advogados afirmam que ele goza de “imunidade absoluta” e não pode ser julgado por atos durante o exercício da presidência.

A juíza distrital Tanya Chutkan, que presidirá o julgamento, rejeitou a exigência de imunidade em 1º de dezembro.

Os advogados de Trump, favoritos para a indicação à candidatura presidencial republicana em 2024, recorreram à sentença.