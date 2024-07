A- A+

EUA Promotores não vão se opor a pedido de Trump para adiar sentença por condenação em NY Os integrantes do gabinete do promotor distrital apresentaram uma carta ao tribunal de Nova York, dizendo que estariam abertos a um adiamento de duas semanas

Os promotores de Manhattan informaram nesta terça-feira, 2, que não vão se opor ao pedido do ex-presidente dos EUA Donald Trump para adiar a sentença no julgamento sobre pagamentos ilegais de campanha, enquanto ele busca anular a condenação após uma decisão da Suprema Corte que concedeu amplas proteções de imunidade aos presidentes.

Em carta apresentada ao tribunal de Nova York, os integrantes do gabinete do promotor distrital de Manhattan, Alvin Bragg, disseram que estariam abertos a um adiamento de duas semanas na sentença marcada para 11 de julho, a fim de apresentar uma resposta às moções de Trump.

"Embora acreditemos que os argumentos do réu não têm mérito, não nos opomos ao seu pedido" para adiar a sentença enquanto se aguarda a determinação da moção, escreveram os promotores.

A carta chegou um dia depois de o advogado de Trump ter solicitado ao juiz que adiasse a sentença enquanto avaliava a decisão do tribunal superior e como esta poderia influenciar o caso de Nova York.

Os advogados argumentam que a decisão do Supremo Tribunal confirmou uma posição levantada anteriormente pela defesa no caso de que os promotores deveriam ter sido impedidos de apresentar algumas provas que a equipe de Trump disse que constituíam atos presidenciais oficiais, de acordo com a carta.

