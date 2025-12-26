A- A+

MUNDO Promotores pedem 10 anos de prisão para ex-presidente sul-coreano por lei marcial Yoon Suk Yeol é acusado de crimes relacionados à falha na declaração de lei marcial no ano passado

Promotores sul-coreanos solicitaram nesta sexta-feira (26) uma pena de 10 anos de prisão para o ex-presidente Yoon Suk Yeol por crimes relacionados à falha na declaração de lei marcial no ano passado.

Yoon suspendeu brevemente o regime civil na Coreia do Sul em 3 de dezembro de 2024, a primeira vez que isso aconteceu em mais de quatro décadas, o que gerou grandes protestos e um confronto no Parlamento.

Desde que foi destituído do cargo em abril pelo Tribunal Constitucional, ele enfrentou vários julgamentos por ações relacionadas à declaração de lei marcial.



Os promotores pediram uma pena de 10 anos de prisão por acusações que incluíam participação na justiça, depois de Yoon ter excluído membros do gabinete de uma reunião sobre a sua decisão e, em janeiro, impediram que investigassem o detivessem.

Um tribunal de Seul deverá anunciar a sentença sobre o caso no próximo mês, segundo a agência de notícias Yonhap.

Yoon afirmou neste mês que sua decisão de declarar a lei marcial foi justificada pela luta contra "atividades pró-China, pró-Coreia do Norte e traiçoeiras".

