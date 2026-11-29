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lei Promotoria de Israel pedirá, pela primeira vez, a pena de morte para um palestino Parlamento israelense aprovou uma lei que estabelece "a pena de morte para terroristas"

O Exército de Israel anunciou, neste domingo (29), que a Promotoria Militar pedirá a pena de morte para um palestino acusado de ter matado um colono franco-israelense, na primeira aplicação de uma lei que permite essa medida.

No final de março, o Parlamento israelense aprovou uma lei que estabelece "a pena de morte para terroristas", concebida para ser aplicada exclusivamente a palestinos condenados por ataques letais contra israelenses.

O texto estabelece que toda pessoa que "cause intencionalmente a morte de outra, com o objetivo de prejudicar um cidadão ou residente israelense e com a intenção de pôr fim à existência do Estado de Israel, será condenada à morte ou à prisão perpétua".

O Exército anunciou que a Promotoria Militar apresentaria, na segunda-feira, uma acusação com base nesta lei contra o suposto assassino de Netanel Choukroun, morto a tiros em meados de setembro no centro da Cisjordânia.

O comunicado destacou que "trata-se da primeira acusação apresentada" em Israel desde a entrada em vigor desta norma.

O ministro interino de Segurança Nacional e um dos idealizadores do texto, o ultradireitista Itamar Ben Gvir, celebrou uma "etapa histórica" e afirmou, em um vídeo divulgado no Telegram, que "todo terrorista que causar dano será executado".

Ele também publicou, no X, uma montagem fotográfica na qual aparece sorrindo ao lado de uma forca.

"Em todo o mundo, os países estão abolindo a pena de morte, mas Israel adota uma forma racista e draconiana, que tem como alvo os palestinos", denunciou Sari Bashi, diretora do Comitê Público contra a Tortura em Israel (PCATI).

Choukroun morreu no dia 20 de setembro, perto do assentamento de Neve Tzuf, no centro da Cisjordânia ocupada, na véspera da festividade judaica do Yom Kipur, após ser atacado por um homem armado.

As autoridades israelenses detiveram um suspeito, Qadri Samara, que, segundo o Exército, confessou os fatos durante o interrogatório e declarou que queria "morrer como mártir".

Os palestinos da Cisjordânia, território ocupado por Israel desde 1967, estão submetidos à lei marcial e são julgados exclusivamente por tribunais militares.

A pena de morte existe em Israel, mas foi aplicada apenas em duas ocasiões: em 1948, pouco depois da criação do Estado, contra um capitão acusado de alta traição; e em 1962, quando o criminoso nazista Adolf Eichmann foi enforcado.

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