Promotoria de Moscou adverte contra possíveis protestos após morte de Navalny

As autoridades de Moscou alertaram nesta sexta-feira (16) a população para não sair às ruas para protestar, horas depois do anúncio da morte da proeminente figura da oposição Alexei Navalny.

"Organizar ou realizar manifestações não autorizadas, convocá-las e participar delas é uma infração administrativa", alertou a Promotoria de Moscou em comunicado.

o órgão observou que "considera necessário alertar sobre a violação da lei", referindo-se a várias convocações online para organizar "uma manifestação em massa no centro de Moscou".

O serviço penitenciário da região ártica de Yamal anunciou nesta sexta-feira a morte de Navalny, de 47 anos, o mais proeminente crítico do Kremlin, que cumpria uma pena de 19 anos depois de ter sido condenado por "extremismo".